رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از یونیسف خواست درخصوص جنایت علیه کودکان غزه اقدام کند

متن نامه رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به مدیر اجرایی یونیسف به شرح زیر است:

سرکار خانم کاترین راسل

مدیر اجرایی محترم یونیسف نیویورک

با سلام و احترام

همان‌گونه که مستحضرید، حمایت ویژه از کودکان درشرایط مخاصمات مسلحانه در اسناد بین‌المللی صراحت دارد. براساس کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)، دولت‌ها متعهد به تضمین حق سلامت و دسترسی به خدمات پزشکی (ماده ۲۴)، حق آموزش (ماده ۲۸) و به‌ویژه حفاظت از کودکان در شرایط جنگی (ماده ۳۸، بند ۴) هستند. همچنین، کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) در مواد ۱۶ و ۲۴ بر ضرورت حمایت و مراقبت از کودکان در زمان جنگ تأکید کرده است.

پروتکل الحاقی اول (۱۹۷۷) نیز در ماده ۷۷ مقرر می‌دارد که کودکان در هر شرایطی باید مورد احترام و حمایت قرار گیرند. افزون بر این، اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی (۱۹۹۸) در ماده ۸، بند ۲، جزء (ب)، زیربند (xxvi)، ممانعت از دسترسی به کمک‌های بشردوستانه را جنایت جنگی می‌شمارد.

متأسفانه آنچه امروز در پی اقدامات وحشیانه و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اسرائیل در نوار غزه رخ می‌دهد، نقض آشکار تمامی این تعهدات است. جان و آینده هزاران کودک در معرض تهدید قرار دارد؛ ممانعت از ارسال کمک‌های حیاتی، تلفات گسترده و آسیب‌های جسمی و روانی به کودکان، به روشنی بیانگر نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و شکست جامعه جهانی در حمایت از آسیب‌پذیرترین اعضای بشریت است.

با توجه به جایگاه بی‌بدیل یونیسف در حمایت از حقوق کودکان، انتظار می‌رود آن سازمان اقدامات فوری و مؤثری را در چارچوب مأموریت خود به عمل آورد، از جمله:

1. تضمین دسترسی امن و پایدار به غذا، آب، دارو و تجهیزات پزشکی و رفع موانع موجود بر سر راه این کمک‌ها؛

2. محکوم کردن صریح اقدامات خشونت‌آمیز علیه کودکان و تأکید برضرورت حمایت از آنان طبق قواعد بین‌المللی؛

3. پیگیری برای برقراری آتش‌بس پایدار با هدف رساندن کمک‌های بشردوستانه و تأمین امنیت کودکان؛

4. حمایت از تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخگویی عاملان نقض حقوق کودکان و تحقق عدالت.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی آمادگی دارد در زمینه مستندسازی، اطلاع‌رسانی و ارتقای آگاهی عمومی درباره این فاجعه انسانی، همکاری لازم را با یونیسف به عمل آورد.امید است یونیسف با تکیه بر اصول انسانی وحرفه‌ای خود،تمام ظرفیت خویش را برای توقف این رنج و تضمین آینده‌ای امن برای کودکان فلسطینی به کار گیرد.

با تقدیم احترام

محمدمهدی ایمانی‌پور

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جمهوری اسلامی ایران

