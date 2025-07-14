یونیسف: کشتار کودکان در غزه وحشتناک است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیراجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در اظهاراتی به گزارش‌های منتشر شده درباره کشته شدن هفت کودک فلسطینی در صف توزیع آب اشاره و تاکید کرد: کشتار کودکان در غزه وحشتناک است.

کاترین راسل گفت: این حادثه فقط چند روز پس از کشتار زنان و کودکان در صف توزیع کمک‌های غذایی اتفاق افتاده است.

وی افزود: (رژیم) اسرائیل باید در قواعد درگیری بازنگری و براساس قوانین بین المللی از جان غیرنظامیان حفاظت کند.

رئیس صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) پیش‌تر هشدار داده بود که هزاران نوزاد در نوار غزه به علت محدودیت شدید در دسترسی به کمک‌های انسانی، از تغذیه مناسب محروم شده‌اند و جان آنها در معرض خطر قرار دارد.

وی با اشاره به تاثیر حملات مداوم رژیم صهیونی بر زنان و کودکان، افزود: بسیاری از مادران کشته شده‌اند یا به علت سوء تغذیه شدید قادر به شیر دادن نیستند که این امر نوزادان را در معرض خطر مرگ یا آسیب‌های دائمی سلامتی قرار می‌دهد.

راسل تاکید کرد: هر دقیقه برای نجات جان آنها حیاتی است.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز پیش‌تر اعلام کرد که حداقل ۶۱۳ مورد قتل غیرنظامیان غزه را در نقاط امدادرسانی بنیاد بشردوستانه غزه (GHF) و نزدیک کاروان‌های بشردوستانه ثبت کرده است.

راوینا شمداسانی سخنگوی این دفتر به خبرنگاران در ژنو گفت: ما ۶۱۳ مورد قتل را هم در نقاط امدادرسانی بنیاد بشردوستانه غزه و هم در نزدیکی کاروان‌های بشردوستانه ثبت کرده‌ایم. این رقم تا تاریخ ۲۷ ژوئن (۶ تیر) است. از آن زمان حوادث بیشتری رخ داده است.

