به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نهاد «طبقهبندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی» (IPC)، که تحت حمایت سازمان ملل فعالیت میکند و مسئولیت نظارت جهانی بر وضعیت گرسنگی را بر عهده دارد، اعلام کرد که شهر غزه، آخرین منطقه بزرگ مسکونی باقیمانده در نوار غزه با جمعیتی حدود ۵۰۰ هزار نفر، در وضعیت قحطی قرار گرفته است.
این نهاد پیشبینی کرده است که بحران قحطی طی چند هفته آینده به شهرهای دیر البلح در مرکز و خان یونس در جنوب نوار غزه نیز گسترش یابد.
هماکنون بیش از یک میلیون و ۷۰ هزار نفر، یعنی بیش از نیمی از جمعیت نوار غزه، در سطح «فوریت غذایی» قرار دارند؛ مرحلهای که دومین سطح بحران به شمار میآید و تنها یک قدم تا رسیدن به وضعیت قحطی فاصله دارد.
نهادها و آژانسهای سازمان ملل در روز جمعه هشدار دادند که قحطی جان انسانها را در غزه میگیرد و خواستار دسترسی فوری به کمکهای بشردوستانه و اعلام آتشبس شدند. آنها همچنین تأکید کردند که کودکان به شدت در معرض خطر گرسنگی قرار دارند.
این بیانیه مشترک از سوی سازمان خواربار و کشاورزی (FAO)، برنامه جهانی غذا (WFP)، یونیسف و سازمان جهانی بهداشت (WHO) پس از اعلام وضعیت قحطی در استان غزه توسط IPC منتشر شد. استان غزه یکی از پنج منطقه نوار غزه است که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون رژیم اسرائیل بیش از ۶۲ هزار فلسطینی را به شهادت رسانده است.
سازمان همکاری اسلامی امروز شنبه در بیانیهای که در وبسایت رسمی این سازمان منتشر شد، رژیم اسرائیل را به عنوان قدرت اشغالگر، مسئول کامل این جنایات و پیامدهای ناشی از آن دانست و بار دیگر خواستار ارجاع پرونده جنایات ناشی از محاصره و گرسنه نگه داشتن مردم نوار غزه به دیوان کیفری بینالمللی شد.
این سازمان از تمامی کشورهای جهان خواست که با اتخاذ تدابیر مؤثر، از جمله اعمال تحریمها علیه رژیم اسرائیل، ممنوعیت ارسال یا انتقال سلاح به این رژیم و حمایت از سازوکارهای عدالت بینالمللی، تلآویو را در قبال این جنایات مسئول بدانند.
سازمان همکاری اسلامی همچنین بر ضرورت رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه توسط رژیم اسرائیل تأکید کرد و بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا این رژیم را به توقف فوری تجاوزات در غزه و فراهم آوردن دسترسی پایدار و کافی به کمکهای انسانی ملزم سازد.
در پایان، این سازمان بر ضرورت تقویت نهادهای سازمان ملل متحد، به ویژه آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آونروا) و دیگر سازمانهای بینالمللی تأکید کرد تا آنها بتوانند مأموریتهای بشردوستانه خود را در تامین نیازهای فوری انسانی در غزه به خوبی انجام دهند.
..............................
پایان پیام/
نظر شما