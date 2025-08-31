به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای، جنایت هولناک و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم یمن را که منجر به شهادت نخستوزیر دولت تغییر و سازندگی یمن، احمد غالب ناصر الرهوی، و جمعی از وزرا و همراهان وی شد، بهشدت محکوم کرد و این اقدام را نمونهای آشکار از تروریسم دولتی و جنایت علیه بشریت میداند.
متن بیانیه بهشرح زیر است:
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
جنایت اخیر رژیم پلید و نژادپرست صهیونیستی در حمله به صنعا پایتخت کشور قهرمان و مقاوم یمن که منجر به شهادت "احمد غالب ناصر الرهوی" نخستوزیر دولت تغییر و سازندگی و تعدادی از وزرا و همراهان وی گردید، جنایت بارز جنگی علیه بشریت و نمونهای آشکار از تروریسم دولتی و خوی درندگی و ضدانسانی این رژیم شیطانی است که بیش از هر چیزی حامیان دولت جعلی صهیونی و پیشهکنندگان سکوت برابر جنایتآفرینیهای صهیونیستها در منطقه بهویژه غزه را مخاطب خود قرار میدهد.
بهخلاف تصور صهیونیستها و همراهان و پشتیبانان آنان، این جنایتها نهتنها اراده جهادی و عزم انقلابی ملت یمن را در مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر اشغالگران و مستکبران تضعیف نخواهد کرد، بلکه خون پاک شهیدان این جنایت و دیگر شهدای مقاومت سرافراز اسلامی شعلههای خشم مقدس و بیداری ضدسلطه و ضدصهیون را در منطقه بیش از پیش شعلهور خواهد کرد و بر دامنه و جغرافیای آن خواهد افزود.
ارتکاب این جنایت غمانگیز، بار دیگر پرده از چهره سیاه تبهکاران صهیونیست انداخت و ماهیت ضدانسانی و توسعهطلبانه اشغالگران قدس و تجاوزگران به سرزمینهای اسلامی را آشکارتر کرد؛ رژیمی که با حمایت تمامعیار و بیچونوچرای آمریکا و سکوت مجامع بینالمللی، به تجاوز، ترور و نسلکشی در منطقه ادامه میدهد و امنیت منطقه و جهان را با تهدیدی جدی مواجه ساخته است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه مقاومت اسلامی منطقه، بهویژه ملت مقاوم یمن، با تکیه بر ایمان، اراده و بهرهمندی از حمایت ملتهای آزاده در جای جای گیتی، پاسخی کوبنده و پشیمانکننده به جنایتکاران صهیونی خواهند داد؛ از تمامی دولتهای اسلامی و نهادهای بینالمللی و سازمانهای حقوقبشری میخواهد که با شجاعت و صراحت راهبردی به سکوت و بیعملی خود در قبال جنایتگریهای رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن دولت تروریست ایالات متحده آمریکا، پایان دهند و با اتخاذ مواضع قاطع و اقدامات مؤثر عملی، برابر این جنایات ایستادگی کنند و با حمایت از یمن قهرمان و غزه مظلوم، زمینههای توقف پایدار جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی را فراهم آورند.
در پایان، ضمن تبریک و تسلیت شهادت قهرمانان مقاومت یمن به رهبر و ملت سربلند، مقاوم و مقتدر این کشور و تجدید عهد با آرمانهای بلند شهدای مظلوم جنایت ضدانسانی اخیر، با صدای رسا قاطعانه اعلام میکنیم کنار ملتهای مظلوم منطقه، بهویژه ملتهای تاریخساز فلسطین و یمن، ایستادهایم و از هیچ تلاشی برای مقابله با رژیم اشغالگر و حامیان آن دریغ نخواهیم کرد، مقاومت ادامه دارد، و سرانجام پیروزی از آن حق و ملتهای حقطلب و ظلمستیز است.
