به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امروز جمعه در استان صعده یمن مراسم گسترده‌ای برگزار شد که طی آن مردم در ۴۰ میدان شهری و روستایی گرد هم آمدند و پیمان خود را در نصرت غزه و تحقق اهداف انقلاب ۲۱ سپتامبر تجدید کردند.

در این گردهمایی‌ها که با حضور گسترده‌ی آحاد مردم و حمایت رسمی برگزار شد، شرکت‌کنندگان پرچم‌های یمن و فلسطین را برافراشتند و شعارهایی در تأکید بر همبستگی با مردم غزه و تأکید بر تداوم مبارزه و مقاومت سردادند.

اعضای هیئت‌های مردمی در صعده تأکید کردند که وقوع شهادت یا فقدان برخی رهبران، نه به منزله شکست، بلکه نقطه عطفی برای تجدید عهد و ادامه راه آنان است. آن‌ها افزودند که خون شهدا نباید سبب یأس شود؛ بلکه باید انگیزه‌ای برای حرکت بیشتر باشد.

معترضان در مسیر حرکت، جنایات رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان ـ به ویژه در صنعا و دیگر مناطق تحت بمباران ـ را محکوم کردند و اجرای حملات نظامی دقیق توسط نیروهای مسلح یمن بر مواضع دشمن را تأییدی بر اراده مقاومت دانستند.

یکی از محورهای تأکید شده در بیانیه راهپیمایی صعده، ضرورت تکیه بر ایمان حقیقی و ارزش‌های دینی به عنوان ستون حفاظتی امت در برابر تهاجم فکری و فرهنگی دشمنان بود. در این بیانیه، به تلاش قدرت‌های استکباری برای تخریب هویت جوامع مسلمان، تبدیل آن‌ها به جوامع بدون ارزش و وابسته اشاره شده است.

شرکت‌کنندگان همچنین با صدور بیانیه‌ای مشترک بر پایبندی به آرمان‌های دینی، انسانی و اسلامی در نصرت مظلومان، دعای مؤمنان و حمایت از رزمندگان، و استمرار مقاومت و فداکاری تأکید کردند. در این بیانیه آمده است:

«فقدان رهبران یا وقوع شهداء نه نشانه شکست است، بلکه برانگیزاننده است برای ادامه مسیر و تقویت اراده. اکنون زمان آن است که کشورهای اسلامی مواضع عملی از خود نشان دهند؛ نه صرفاً بیانیه و سخنرانی.»

مردم استان صعده همچنین در بیانیه خود خطاب به رهبران امت اسلامی پرسیدند: «چه سطحی از ظلم و چه شمار از جنایت لازم است تا شما از مواضع توخالی عبور کنید و اقدام عملی نمایید؟» و تصریح کردند که اقدامات نیروهای یمنی علیه رژیم صهیونیستی را نمونه‌ای از حرکت عملی برای دفاع از فلسطین قلمداد می‌کنند.

در پایان، مردم صعده بر لزوم پایداری، ایثار و ادامه مقاومت با صرف جان و مال تأکید کردند و خاطرنشان ساخته‌اند که هزینه مقاومت، بسیار کمتر از هزینه تسلیم و خضوع است.

..............................

پایان پیام/