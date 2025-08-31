نجباء: پنتاگون در خون دولتمردان یمنی شریک است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی نُجَباء با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به پایتخت یمن، تصریح کرد: ترور نخست‌وزیر و دولتمردان یمنی، یک جنایت شنیع داعش‌گونه‌ و اعلان جنگ آشکار رژیم صهیونیستی علیه ملت‌های منطقه است.

در ادامه این بیانیه آمده است: صنعا با پوشش حمایتی واشنگتن و برنامه‌ریزی اتاق‌های عملیات مشترک پنتاگون و رژیم اشغالگر، بمباران شد.

در پیام مزبور آمده است: خون شهدای والامقام به گام‌های محور مقاومت در مسیر آزادسازی امت، سرعت خواهد بخشید و بر عزم پایداری خواهد افزود.

جنبش نجباء در پایان ضمن فراخواندن توده‌های مسلمان به موضع‌گیری قوی‌تر علیه سازشکاری، بار دیگر اعلام کرد: در کنار مردم سرافراز و مقاومت دلیر یمن ایستاده‌ایم.

..............................

پایان پیام/