رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح یمن: پاسخ ما به رژیم صهیونیستی سخت و دردناک خواهد بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرلشکر «محمد الغماری» رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح یمن بر تداوم حمایت این کشور از فلسطین تأکید کرد.

وی تصریح کرد: جنایت رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن دولت یمن، هرگز ما را از موضع ثابت حمایت از فلسطین بازنخواهد داشت، دشمن صهیونیستی باید بداند که با ارتکاب این جنایت فجیع درهای جهنم را به روی خود گشود، پاسخ نیروهای مسلح یمن سخت و دردناک و با گزینه‌های راهبردی موثر و کارآمد خواهد بود.

الغماری افزود: ما به رهبران و ملت خود تأکید می‌کنیم که برای توسعه کمی و کیفی توان نظامی راهبردی خود مصمم هستیم و در آینده نزدیک چیزهایی را خواهید شنید و دید که چشمتان را روشن و دلهایتان را التیام بخشد.

در تجاوزهای هوایی روز پنجشنبه رژیم اشغالگر به صنعا، «احمد غالب ناصرالرهوی» نخست‌وزیر دولت تغییر و سازندگی به همراه تعدادی از وزیران همراه وی به شهادت رسیدند.



انصارالله یمن اعلام کرد که در این تجاوزات هوایی رژیم صهیونیستی، همچنین تعدادی از وزیران دولت مجروح شدند که سطح جراحت آنها متوسط و برخی نیز وخیم است که اکنون تحت مراقبت هستند.



دفتر نخست وزیری یمن اعلام کرد که دشمن اسرائیلی، نخست وزیر و تعدادی از وزرا را در جریان یک کارگاه آموزشی دولتی یمن هدف قرار داده بود.

..............................

پایان پیام/