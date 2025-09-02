به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی جنایت هولناک رژیم صهیونیستی که منجر به شهادت «احمد غالب الرهوی» نخستوزیر یمن و جمعی از وزرای این کشور شد، آیتالله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت علیهمالسلام با صدور پیامی، ضمن ابراز همدردی با ملت مقاوم یمن، این اقدام را محکوم و آن را در امتداد سلسله جنایات صهیونیستی علیه ملتهای مظلوم منطقه دانست.
متن پیام آیتالله رمضانی» خطاب به مفتی دیار یمن و رئیس انجمن علمای این کشور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
علامه شیخ بدرالدین شرفالدین، مفتی دیار یمن و رئیس انجمن علمای یمن
سلام علیکم و رحمةالله و برکاته
اینجانب، به نمایندگی از خود و اعضای شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت علیهمالسلام و تمامی وابستگان این نهاد، با قلبی اندوهگین، صمیمانهترین تسلیتها و همدردیها را به محضر جنابعالی، ملت مجاهد و شریف یمن، رهبری حکیم آن و جناب آقای «مهدی المشاط» رئیس شورای سیاسی عالی، به مناسبت شهادت «احمد غالب الرهوی» نخستوزیر مجاهد و جمعی از وزرای عزیز در پی حمله ناجوانمردانه و بزدلانه رژیم صهیونیستی، تقدیم میدارم.
این تجاوز آشکار، چیزی جز جنایت جنگی جدیدی نیست که به پرونده سیاه جنایات رژیم صهیونیستی افزوده میشود؛ جنایاتی که از غزه و لبنان و سوریه تا یمن و ایران امتداد یافته و خون کودکان، زنان، سالخوردگان و غیرنظامیان بیدفاع را بر زمین ریخته است.
موضع شجاعانه یمن و حضور فعال آن در میدان مقابله با دشمن جنایتکار صهیونیستی و حمایت از ملت مظلوم فلسطین، الگویی است که باید در برابر سرسختترین و خطرناکترین دشمن بشریت، اسلام و مسلمانان، مورد اقتدا قرار گیرد.
ما یقین داریم که این تجاوز، تنها بر عزم و پایداری ملت مجاهد یمن و رهبری خردمند آن خواهد افزود. به همین مناسبت دردناک، بار دیگر ایستادگی و مقاومت مجاهدان یمنی را میستاییم؛ آنان که همچنان زیباترین صحنههای ایثار و فداکاری را در حمایت از ملت مظلوم فلسطین رقم میزنند.
مجمع جهانی اهلبیت علیهمالسلام در کنار ملت مقاوم یمن و ملت مظلوم فلسطین ایستاده است، تا روزی که سرزمین اشغالی فلسطین و قدس شریف—نخستین قبله مسلمانان و سومین حرم مقدس—آزاد گردد.
انا لله و انا الیه راجعون
با احترام
برادر شما
رضا رمضانی
