به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسناد منتشرشده توسط وبسایت تحقیقی Declassified UK فاش کردهاند که «افیف کوخاوی» ژنرال بلندپایه اسرائیلی در جریان حملات خونین ارتش اسرائیل به نوار غزه که هزاران شهید و زخمی برجای گذاشت، دیدارهای محرمانهای با سردبیران ارشد رسانههای بزرگ کشور انگلیس داشته است.
جوهر قرمز لندن
بر اساس این اسناد، تنها یک ماه پس از آغاز تجاوز اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳، «افیف کوخاوی» رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل به لندن سفر کرد. این سفر توسط ارتش اسرائیل و وزارت خارجه این رژیم برنامهریزی شده بود و هدف آن بهبود تصویر اسرائیل در غرب عنوان شده است.
کوخاوی در این سفر بهصورت محرمانه با «کاترین فاینر» سردبیر روزنامه «گاردین»، «ریچارد بورگس» مدیر اخبار شبکه «بیبیسی» و «رولا خلف» سردبیر «فایننشال تایمز» دیدار کرد. همچنین قرار بود که او با رئیس شبکه «اسکای نیوز» و برخی مقامات کشور انگلیس از جمله «دیوید لامی» وزیر خارجه دولت سایه، ملاقات داشته باشد.
این دیدارها در زمانی انجام شد که گزارشها از شهادت بیش از ۱۰ هزار فلسطینی در غزه، از جمله هزاران کودک، حکایت داشتند؛ در حالی که مقامات اسرائیلی بهصورت علنی، اظهاراتی با ماهیت نسلکشی مطرح میکردند.
پروندهای خونین
کوخاوی تنها یک فرمانده نظامی سابق نیست، بلکه فردی است که مستقیماً با نقضهای مستند علیه فلسطینیها مرتبط است. او از حمله به «شیرین ابو عاقله» خبرنگار شهید در سال ۲۰۲۲ دفاع کرد و تخریب برجی در غزه که دفتر خبرگزاری «آسوشیتدپرس» در آن قرار داشت را موجه دانست و سربازان عامل این حمله را شجاع توصیف کرد.
او همچنین به صدور دستور شلیک به تظاهرکنندگان مسالمتآمیز در راهپیماییهای بازگشت در سال ۲۰۱۸ افتخار میکند؛ حملاتی که منجر به شهادت بیش از ۲۰۰ فلسطینی، از جمله ۴۶ کودک شد.
رسانه بهعنوان ابزار نفوذ
طبق اسناد، هدف اصلی سفر کوخاوی به لندن، تقویت حمایت از اسرائیل در غرب بوده است. مقامات اسرائیلی رسانههای کشور انگلیس را هدف کلیدی در این کمپین تبلیغاتی دانستهاند و تأکید کردهاند که تأثیرگذاری بر افراد تأثیرگذار بخش مهمی از مدیریت نبرد سیاسی در کنار جنگ نظامی است.
رسانههای انگلیسی مورد اشاره، وقوع این دیدارها را تأیید کردهاند اما آنها را بخشی از فعالیتهای معمول روزنامهنگاری توصیف کردهاند. با این حال، کارشناسان رسانه معتقدند که محرمانه بودن این دیدارها و همزمانی آن با تشدید جنایات در غزه، پرسشهایی جدی درباره شفافیت و جانبداری رسانهها مطرح میکند.
اعتبار رسانهای زیر سؤال
«دیس فریدمن» استاد دانشگاه لندن، گفته است: برگزاری دیدارهای محرمانه با یک مقام نظامی که رهبری یک کمپین نسلکشی را برعهده دارد، به اعتبار این رسانهها آسیب میزند و این تصور عمومی را تقویت میکند که اسرائیل از امتیازاتی ناعادلانه برخوردار است، در حالی که صدای فلسطینیها نادیده گرفته میشود.
جانبداری مستمر
این افشاگریها در حالی منتشر شدهاند که انتقادات از رسانههای کشور انگلیس به دلیل تطهیر جنایات اسرائیل و بازنشر روایت رسمی تلآویو بدون بررسی، رو به افزایش است. کارکنانی در روزنامه «گاردین» اعلام کردهاند که نمونههای گستردهای از انتشار بیبررسی اظهارات اسرائیلیها جمعآوری کردهاند. همچنین، سردبیران بیبیسی متهم شدهاند که پوشش خبری را بهگونهای مدیریت کردهاند که تصویر مثبتی از اسرائیل ارائه شود.
پشت پرده روایتها
این اسناد نشان میدهند که نبرد بر سر افکار عمومی، بهاندازه نبرد نظامی در میدان، شدید و سرنوشتساز است. در حالی که هزاران فلسطینی زیر آوار در غزه دفن میشوند، اسرائیل در اتاقهای سردبیری لندن، با بهرهگیری از نفوذ سیاسی و رسانهای، در تلاش است تا تصویر خود را از اتهامات نسلکشی پاک کند و روایت مطلوب خود را تثبیت نماید.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما