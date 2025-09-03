  1. صفحه اصلی
واکنش بقایی به تبیین جنایت صهیونیست‌ها از سوی نماینده پارلمان اروپا

۱۲ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۲
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی به تبیین جنایت صهیونیست‌ها از سوی نماینده پارلمان اروپا واکنش نشان داد و تاکید کرد: این چیزی است که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی باید مورد توجه قرار دهند.

اسماعیل بقایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، نوشت: «مایکل مک نامارا» نماینده پارلمان اروپا جنایات جنگی و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه و سرکوب مردم فلسطین در کرانه باختری و تجاوز جنایتکارانه آن علیه ایران را تبیین کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، افزود: این چیزی است که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی باید مورد توجه قرار دهند اگر می‌خواهند به‌ عنوان طرف‌های مذاکراتی معتبر، مسئولیت‌پذیر و تابع قانون و برخوردار از قابلیت ایفای نقش در صلح جهانی شناخته شوند.

