به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس‌جمهور فرانسه تصمیم ایالات متحده مبنی بر عدم صدور ویزا برای مقامات فلسطینی برای شرکت در نشست‌های آتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد را «غیرقابل قبول» خواند و خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شد.

«امانوئل مکرون» تأکید کرد که حضور نمایندگان فلسطین در نشست‌های سازمان ملل «یک حق مشروع» است که نباید از آنان سلب شود. او از دولت آمریکا خواست تا از تصمیم خود عقب‌نشینی کرده و اجازه حضور هیئت فلسطینی را صادر کند.

در ادامه، رئیس‌جمهور فرانسه تصریح کرد که هیچ حمله یا تلاش برای الحاق اراضی نباید مانعی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین باشد.

در مقابل، واشنگتن بار دیگر مخالفت خود را با هرگونه اقدام یک‌جانبه برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین اعلام کرد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در تماس تلفنی با ژان نوئل بارو همتای فرانسوی خود، مخالفت دولت آمریکا با چنین اقداماتی را ابراز داشت.

..................................

پایان پیام/ 167