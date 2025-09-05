به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ششمین کنفرانس «جاده ابریشم معنوی: نقش ارزشهای معنوی و اخلاقی در نزدیکسازی ملتها و قارهها» که با حضور جمعی از مقامات، علما و شخصیتهای فرهنگی و دینی کشورهای اسلامی در برزیل برگزار شد، از مواضع اصولی و سازنده مردم و دولت برزیل در جریان جنگ غزه و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم اشغالگر قدس علیه ایران تشکر کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور گفت: بحران منطقه فلسطین اشغالی و غزه نمونهای دردناک و تلخ از نقض فاحش اصول همزیستی و حقوق بشر است. وی افزود: سیاستهای دولت اسرائیل در قبال مردم فلسطین به ویژه در غزه، نمونهای واضح از عدم احترام به انسانیت، کرامت، آزادی و عدالت است که منجر به نقض گسترده حقوق بشر و رنج میلیونها انسان بیگناه شده است.
وی افزود: این وضعیت نه تنها به تشدید تنشها و ناآرامیها دامن زده، بلکه موجب آسیب به وجهه حقوق بشر و آزادیهای دینی در سطح جهانی شده است.
ایمانیپور افزود: از منظر مدیریتی و اخلاقی، این ظلم گسترده یک زنگ خطر برای جامعه جهانی و بهویژه برای رهبران دینی و سیاسی است که باید با اتخاذ مواضع روشن، حمایت از حقوق بشر و تلاش برای ایجاد راهحلهای عادلانه، نقش خود را ایفا کنند.
همزیستی مسالمتآمیز ادیان یک ضرورت راهبردی برای امنیت و پیشرفت جهانی است
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در بخش دیگری از سخنرانی خود، تأکید کرد: همزیستی مسالمتآمیز ادیان، نه تنها یک آرمان اخلاقی بلکه یک ضرورت راهبردی برای امنیت و پیشرفت جهانی است. تجربه تاریخی جاده ابریشم به ما آموخته است که همکاری میان ادیان و فرهنگها میتواند پایههای جامعهای قدرتمند، متعادل و صلحآمیز را بنا نهد.
وی با بیان اینکه اکنون وظیفه ما به عنوان مدیران، رهبران و نمایندگان ادیان، پاسداری از این میراث گرانبها و تلاش برای گسترش فرهنگ احترام، همدلی و عدالت در تمامی سطوح است، گفت: مبارزه با ظلم، حمایت از حقوق بشر و تأکید بر همزیستی دینی باید در صدر سیاستها و استراتژیهای جهانی ما قرار گیرد.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تصریح کرد: شکلگیری ائتلافهای جدید جهانی نظیر بریکس و شانگهای را باید به فال نیک بگیریم. جمهوری اسلامی ایران نسبت به مشارکت سازنده در این ائتلافها متعهد است و از تمام ظرفیتهای فرهنگی و ژئوپلتیک خود برای گسترش همکاریها بهره خواهد برد.
ایمانیپور ابراز امیدواری کرد: با همت و اراده مشترک، بتوانیم جهانی بسازیم که در آن همه انسانها، فارغ از دین و قومیت، در سایه عدالت و صلح زندگی کنند.
وی همچنین گفت: ائتلافهای نوظهور نظیر بریکس علاوه بر آنکه فرصت مناسبی برای ایجاد توازن اقتصادی و سیاسی در جهان معاصر است فرصتی برای توسعه چند فرهنگی و توسعه شرق فرهنگی نه صرفاً شرق جغرافیایی است. امید که چنین نشستهایی به این امر مهم کمک کند.
ایمانیپور، با بیان اینکه امروز در جایگاهی هستیم که جهان بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، همافزایی و همزیستی مسالمتآمیز است، افزود: در این شرایط پیچیده بینالمللی و تنشهای فزاینده منطقهای و جهانی، پرداختن به موضوعی همچون همزیستی ادیان نه تنها از منظر اخلاقی و انسانی بلکه از بعد استراتژیک و مدیریتی، ضروری و حیاتی است.
جاده ابریشم نمادی از ارتباط فرهنگی، تبادل فکری و تعامل مسالمتآمیز میان اقوام و ادیان مختلف است
وی با اشاره به اینکه جاده ابریشم، به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخی بشریت، بیش از یک مسیر تجاری صرف بوده است، ابراز کرد: این جاده نمادی از ارتباط فرهنگی، تبادل فکری و تعامل مسالمتآمیز میان اقوام و ادیان مختلف است. اهمیت آن در ایجاد بسترهای صلح و همکاری میان تمدنها، امری غیرقابل انکار است. در واقع، در دل این مسیر تاریخی، نمونههایی از همزیستی مسالمتآمیز و همدلانه میان ادیان مختلف وجود دارد که میتواند چراغ راه ما در قرن بیست و یکم باشد.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه گفت: از دوران باستان تا قرون وسطی، مناطق تحت تأثیر جاده ابریشم شاهد شکلگیری جوامع متنوع و چندفرهنگی بودند که در آنها ادیان مختلف از جمله بودیسم، زرتشتیگری، مسیحیت، یهودیت و اسلام با احترام و صلح در کنار هم زیستهاند. این همزیستی صرفاً محدود به بُعد دینی نبود، بلکه در ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز نمود داشت.
ایمانیپور در ادامه افزود: در سطح سیاسی، فرمانروایان مختلف به درک عمیقی از ضرورت حفظ توازن و احترام به باورهای مختلف رسیده بودند و قوانین متناسب با این اصل وضع میشد. نمونه بارز آن، دوران خلافت عباسیان است که بغداد به عنوان یکی از مراکز بزرگ علمی و فرهنگی جهان شناخته میشد و علما و متفکرانی از ادیان مختلف در آن فعالیت میکردند. در حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز، مبادلات هنری، علمی و ادبی میان اقوام و ادیان گوناگون سبب ارتقاء و غنای تمدنی شد که تأثیرات آن تا امروز باقی است.
وی با اشاره به تجربه درخشان همزیستی در کشورهای حاضر در جاده ابریشم، بیان کرد: این نمونه تاریخی نشان میدهد که همزیستی ادیان نه تنها امکانپذیر بلکه راهبردی و ثمر بخش بوده است، مشروط بر آنکه ارادهای مشترک برای احترام متقابل و عدالت وجود داشته باشد.
همافزایی و اتحاد میان ادیان برای ایجاد صلح پایدار ضروری است
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه ابراز کرد: امروز که جهان با چالشهای پیچیدهای نظیر خشونتهای مذهبی، افراطگرایی و نقض حقوق بشر مواجه است، بیش از هر زمان دیگری ضرورت همافزایی و اتحاد میان ادیان برای ایجاد صلح پایدار حس میشود. ادیان کهن و بزرگ جهان، پیامآوران ارزشهای اخلاقی مشترکی چون عقلانیت، عدالت، محبت، صلح و احترام به کرامت انسانی هستند.
وی مطرح کرد: این اشتراکات میتواند مبنای همکاری در مبارزه با ظلم و بیعدالتی باشد. به عبارتی، همافزایی ادیان به عنوان یک ظرفیت بالقوه، میتواند نه تنها باعث کاهش تنشها شود، بلکه نقشی کلیدی در پیشبرد اهداف جهانی عدالت و صلح ایفا کند. در عرصه مدیریت جهانی، توجه به این ظرفیت معنوی و فرهنگی به مثابه سرمایهای استراتژیک باید در اولویت قرار گیرد.
