به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «علی لاریجانی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی میزبان حضرت حجت الاسلام و المسلمین «سیدعمار حکیم»، از بزرگان سیاسی و فرهنگی عراق بود.

در این دیدار سید عمار حکیم گفت: جنگ اسرائیل علیه ایران، برخلاف تصور رژیم صهیونیستی به قدرت ایران در منطقه افزود و مسلمانان نقش قدرتمند ایران را ستودند و امروز رفتار شرورانه رژیم صهیونیستی در نظریه «اسرائیل بزرگ» حقانیت ایران در غده‌ سرطانی خواندن این رژیم را نشان داد و امروز کل منطقه نسبت به ماجراجویی اسرائیل حساس شده است.

لاریجانی نیز در این دیدار عراق را کشوری دوست، هم‌کیش و قوی منطقه خواندند و همکاری‌های ایران و عراق را راهبردی توصیف و تاکید کرد: در شرایط پر تحرک امروز، این همکاری‌ها باید عینی‌تر شود.

