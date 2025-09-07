سید عمار حکیم با قالیباف دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، در ادامه سفر رسمی خود به تهران با «محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، دو طرف بر گسترش همکاریهای پارلمانی و تقویت نقش مجالس دو کشور در حمایت از روابط عراق و ایران تأکید کردند.
بررسی آخرین تحولات منطقه و لزوم همکاری مشترک برای تقویت ثبات و امنیت در خاورمیانه از دیگر محورهای رایزنی حکیم و قالیباف بود.
رهبر جریان حکمت ملی عراق با اشاره به اهمیت نقشآفرینی ایران در مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی تصریح کرد که تقویت همگرایی منطقهای میتواند مانع از توسعه خشونت و بیثباتی در کشورهای همسایه شود.
قالیباف نیز ضمن استقبال از دیدار حکیم، بر اهمیت روابط برادرانه دو ملت و دو کشور همسایه تأکید کرد و گفت: مجالس ایران و عراق میتوانند در تقویت همکاریهای راهبردی و همافزایی سیاسی نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
