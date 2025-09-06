  1. صفحه اصلی
لاریجانی: همکاری‌های ایران و عراق باید عینی‌تر شود

۱۵ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۹
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در دیدار با سید عمار حکیم، رهبر سیاسی عراق، بر لزوم تقویت همکاری‌های عینی و راهبردی بین دو کشور تأکید کرد. حکیم نیز به افزایش قدرت ایران در منطقه به‌دنبال جنگ اسرائیل اشاره کرد و رفتارهای رژیم صهیونیستی را به چالش کشید.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «علی لاریجانی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی میزبان حضرت حجت الاسلام و المسلمین «سیدعمار حکیم»، از بزرگان سیاسی و فرهنگی عراق بود.

در این دیدار سید عمار حکیم گفت: جنگ اسرائیل علیه ایران، برخلاف تصور رژیم صهیونیستی به قدرت ایران در منطقه افزود و مسلمانان نقش قدرتمند ایران را ستودند و امروز رفتار شرورانه رژیم صهیونیستی در نظریه «اسرائیل بزرگ» حقانیت ایران در غده‌ سرطانی خواندن این رژیم را نشان داد و امروز کل منطقه نسبت به ماجراجویی اسرائیل حساس شده است.

لاریجانی نیز در این دیدار عراق را کشوری دوست، هم‌کیش و قوی منطقه خواندند و همکاری‌های ایران و عراق را راهبردی توصیف و تاکید کرد: در شرایط پر تحرک امروز، این همکاری‌ها باید عینی‌تر شود.

