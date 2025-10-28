به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در تهران میزبان «سید محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان بود. در این دیدار، دو طرف درباره راه‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف و افزایش هماهنگی‌های منطقه‌ای گفت‌وگو کردند.

تمرکز بر همکاری‌های راهبردی و امنیت منطقه‌ای

در این دیدار، تقویت جایگاه امنیتی ایران و پاکستان در معادلات دیپلماتیک منطقه و گسترش همکاری‌های راهبردی برای حفظ ثبات و امنیت منطقه از محورهای اصلی گفت‌وگو بود.

لاریجانی: روابط تهران و اسلام‌آباد باید به سطح شراکت راهبردی برسد

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و پاکستان در منطقه، تأکید کرد: روابط میان تهران و اسلام‌آباد ظرفیت آن را دارد که از سطح همکاری‌های جاری فراتر رفته و به سطح یک شراکت راهبردی پایدار ارتقا یابد.

پیمان راهبردی پاکستان و عربستان؛ گامی هوشمندانه در برابر تهدیدات مشترک

لاریجانی در ادامه با اشاره به توافق اخیر میان پاکستان و عربستان سعودی، این پیمان را اقدامی مثبت در برابر تهدیدات مشترک دانست و افزود: منطقه با چالش‌های مشترکی مواجه است و مقابله با آن‌ها نیازمند اقدامات ملموس، هماهنگ و همه‌جانبه میان کشورهای مسلمان است.

تأکید بر همکاری‌های امنیتی، دفاعی و اقتصادی

مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار بر ضرورت تعمیق همکاری‌ها در حوزه‌های امنیتی، دفاعی، سیاسی و به‌ویژه اقتصادی تأکید کرد. وی همچنین از مواضع دولت پاکستان در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی قدردانی کرد و آن را نشانه‌ای از درک مشترک نسبت به واقعیات راهبردی منطقه دانست.

اسلام‌آباد: ایران کشوری دوست، با ثبات و پیشرو است

وزیر کشور پاکستان نیز در این دیدار با اشاره به پیوندهای تاریخی، فرهنگی و امنیتی میان دو ملت، ایران را کشوری دوست، برادر و شریک برای پاکستان توصیف کرد و گفت: اسلام‌آباد خواهان ایرانی قوی، با ثبات و پیشرو است.

بررسی تحولات منطقه و تأکید بر راه‌حل‌های سیاسی

در پایان این گفت‌وگو، طرفین با بررسی آخرین تحولات منطقه، بر ضرورت افزایش هماهنگی‌های راهبردی و تکیه بر راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک برای حل و فصل مسائل منطقه‌ای و امنیتی تأکید کردند. همچنین افزایش سطح مبادلات تجاری و تقویت تعاملات اقتصادی دو کشور از دیگر محورهای این دیدار بود.

