سفیر ایران در ریاض: انتظاری که از روابط با عربستان داریم، بیش از این است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفیر ایران در ریاض در دومین سالگرد آغاز فعالیت مجدد سفارت ایران در عربستان با اشاره به روابط کنونی تهران و ریاض گفت: در این دو سال راه زیادی رفتیم ولی انتظاری که از روابط داریم ،بیشتر است.

علیرضا عنایتی در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) با اشاره به فرا رسیدن دومین سالگرد آغاز فعالیت مجدد سفارت ایران در عربستان و انتشار عکسی از سفارت ایران در ریاض و سفیر عربستان در تهران نوشت: صبح روز سه شنبه ١٤ شهریور ۱۴۰۲من وارد ریاض شدم و همکارم جناب عبدالله العنزی «سفیر عربستان در ایران» بعد از ظهر همان روز وارد تهران شد.

وی ادامه داد: این قدر همزمانی، شرط ازسرگیری نبود بلکه در خود، نشان از عزم و اراده طرفین برای یک همکاری نزدیک داشت.

سفیر ایران در عربستان تاکید کرد: در این دو سال راه زیادی رفتیم ولی انتظاری که از روابط داریم بیشتر است.

