خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: ابوبکر، محمد بن سیرین، معروف به ابن سیرین، فردی بود که بسیاری از اهل سنت او را گرامی داشته و وی را محدثی امین و مورد اعتماد و فقیهی پارسا ارزیابی کرده اند. همان گونه که در پرسش آمده، تعبیر خواب های او شهرت فراوانی دارد.بر اساس برخی گزارش ها دو سال به آخر خلافت عثمان مانده بود که وی به دنیا آمد(حدود سال 33 هجری).

او در نبرد عین التمر -که بین مسلمانان و ایرانیان رخ داد- اسیر شد و سپس توسط انس بن مالک آزاد شد، همان طور که پدرش ابو عمره یا سیرین نیز غلام انس بن مالک و آزاد شده وی بود.مادرش، صفیه نیز کنیزی بود که ابوبکر او را آزاد کرده بود.البته برخی معتقدند که سیرین نام پدر او نبوده بلکه نام مادرش بود.بر اساس یک گزارش، ابن سیرین تنها از یک همسر، دارای 30 فرزند بود که تنها یکی از آنان به نام عبداللّه زنده ماند.در گزارش های دیگر فرزندانی به نام بکار، اوفی،و ایوب نیز برای وی ذکر شده است.

محمد هرگز با صدای بلند با مادرش سخن نگفت و هر گاه با او سخن می گفت چنان بود که گویی می خواهد سخنی را مخفیانه به او برساند و اگر کسی او را نمی شناخت و در حضور مادرش می دید، می پنداشت که وی بیمار است. محمد در طول سال، یک روز در میان روزه می گرفت. گروهی نزد محمد آمده و گفتند: ما از تو غیبت کردیم و حلالمان کن! او پاسخ داد: چیزی که خداوند بر شما حرام کرده است، من نمی توانم حلالش کنم! هرگاه در مورد یک موضوع، دو حدیث برایش نقل می شد، به حدیثی که دشوارتر بود عمل می کرد. هرگاه سخن می گفت و حدیث نقل می کرد، می خندید و از احوال مردم می پرسید، ولی هرگاه از او درباره فقه و حلال و حرام مسئله ای می پرسیدند، رنگش تغییر می کرد و حالش دگرگون می شد.

ابن سیرین در تعبیر خواب تبحر داشت که نمونه هایی از آن در تاریخ آمده است؛ با این وجود، اما کتابی در این زمینه از خود وی وجود ندارد و برخی از آنچه امروزه به عنوان تعبیر خواب ابن سیرین منتشر می شود، شاید گردآوری همان گزارش هایی باشد که از وی باقی مانده است و ممکن است تمام آنچه در این کتاب ها آمده نیز مستند به منبعی تاریخی نباشد و بر همین اساس، باید مورد به مورد آن را با توجه به منابع معتبر، مورد ارزیابی قرار داد.بر اساس گزارش ها محمد بن سیرین در روز جمعه نهم ماه شوال سال 110 هجری و در سن هشتاد و یا هشتاد و یک سالگی در بصره از دنیا رفت.البته سن او هنگام وفات با آنچه به عنوان تاریخ تولد او در ابتدای پاسخ ذکر شده همخوانی ندارد و اگر آن گزارش را بپذیریم، او هنگام وفات باید هفتاد و هفت سال می بود.