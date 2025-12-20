ترامپ احتمال جنگ با ونزوئلا را رد نکرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبهای که منتشر شد، پس از تشدید فشار آمریکا بر کاراکاس با اعمال تحریم نفتی، احتمال جنگ با ونزوئلا را همچنان روی میز نگه داشت.
ترامپ دیروز در مصاحبه تلفنی با انبیسی نیوز، در پاسخ به سوالی در مورد منتفی دانستن جنگ گفت: «من این احتمال را رد نمیکنم، نه.» او همچنین از پاسخ به این سوال که آیا میخواهد نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، را سرنگون کند، خودداری کرد و افزود: «او [مادورو] دقیقاً میداند من چه میخواهم. او بهتر از هر کسی میداند.»
رئیس جمهور آمریکا پس از آنکه نیروهای آمریکایی هفته گذشته یک نفتکش را که از این کشور آمریکای لاتین حرکت کرده بود، توقیف کردند، تأیید کرد که نفتکشهای بیشتری توقیف خواهند شد.
واشنگتن مادورو را به اداره یک «کارتل مواد مخدر تروریستی» متهم میکند، در حالی که از ماه سپتامبر نیروهای آمریکایی چندین حمله به قایقهایی که ادعا میکنند حامل مواد مخدر بودهاند، انجام دادهاند که منجر به کشته شدن بیش از ۱۰۰ نفر شده است.
ترامپ هفتهها گفته بود که «بهزودی» دستور حملات زمینی علیه قاچاقچیان مواد مخدر را صادر خواهد کرد، اما این هفته تمرکز خود را به نفت ونزوئلا که بزرگترین ذخایر اثباتشده نفت خام جهان را دارد، تغییر داد.
ترامپ هنگام اعلام محاصره تانکرهای نفتی مشمول تحریمهای آمریکا، ونزوئلا را به توقیف نفت آمریکا متهم کرد که اشارهای آشکار به ملی شدن صنعت نفت این کشور بود.
او روز چهارشنبه گذشته گفت: «آنها تمام حقوق انرژی ما را گرفتند، تمام نفت ما را گرفتند، همین چند وقت پیش، و ما آن را پس میخواهیم.»
