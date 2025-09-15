۲۰ پیرغلام حسینی «نشان حبیب» گرفتند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گردهمایی فعالان میدان خدمت به آستان اهل بیت(علیهم‌السلام) و تجلیل از خدمتگزاران و پیرغلامان حسینی به همراه اهدا نشان حبیب و تندیس وفا، در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

در ابتدای این مراسم حجت‌الاسلام مهدی خداجویان، مدیرعامل بنیاد دعبل اظهار داشت: ماجرای جلسه‌ی ما انجام وظیفه‌ای است که ۲۰ سال قبل در سال ۱۳۸۴ مقدمات این بنیاد به امر رهبر معظم انقلاب اسلامی توسط حجت‌الاسلام خاموشی شکل گرفت.

مدیرعامل بنیاد دعبل با بیان اینکه بنیاد دعبل در ۲۰ سالگی خود یک وظیفه دارد و آن تکریم و تجلیل و ادب در برابر پیرغلامان مکتب اهل بیت علیهم السلام است، گفت: طی این سال‌ها یک قاعده برای مدیران تعریف شده است، وظیفه خدمت به پیرغلامان مکتب حسینی است و پیرغلام در نسبت به مولا پیرغلام تعریف می‌شود درحالی که در نسبت به ما پیر طریقت هستند که راه را نشان می‌دهند.

وی تاکید کرد: ما امروز چهارمین سالی است که در نشان مجنون جمع می‌شویم تا نشان حبیب را به کسانی تقدیم کنیم که سال‌هاست نفس‌شان گرمی‌بخش مجالس اهل بیت (علیهم‌السلام) بوده است.

خداجویان تجلیل از فعالیت هنرمندان، فیلمسازان و مجموعه‌های دولتی و حاکمیتی در نسبت با هیئت را رویکرد این اتفاق دینی دانست و عنوان کرد: نشان وفا، نشانی است که بزرگان و پیرغلامان هیئات آن را به هنرمندان و سیاست‌مداران و نقش‌آفرینان این عرصه تقدیم می‌کنند.

در ادامه، سردار مهدی امیریان مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با بیان اینکه فرهنگ دفاع مقدس چیزی غیر از فرهنگ عاشورا و سیدالشهدا (ع) نیست، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا را مورو تاکید قرار داده‌اند لذا همگی موظف به حفظ این فرهنگ جاودانه هستیم.

مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تاکید کرد: عجین بودن دو فرهنگ عاشورا و دفاع مقدس به ما این درس را می‌گوید که این فرهنگ قطعا ماندگار خواهد شد.

وی نقش‌آفرینی مداحان و ذاکرین اهل بیت (علیهم السلام) در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت را برجسته دانست و تاکید کرد: یکی از اقشاری که می‌تواند در ماندگاری این فرهنگ کمک کند، جمع ذاکرین اهل بیت(علیهم‌السلام) است. دفاع مقدس مانند فرهنگ عاشورا همراه با شور، شعور، معنویت و عقلانیت است؛ عقلانیتی که مبتنی بر حکمت است.

سردار امیریان، جهاد تببین را مهمترین ضرورت امروز دانست و گفت: روایت دفاع مقدس نمی‌کنیم مگر اینکه همراه با روایت کربلا باشد که در آن شور و شعور در کنار هم است و ما وظیفه داریم در هئیت روایت‌گر تاریخ باشیم و برای نسل آینده روایت کنیم.

در ادامه حجت‌الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، شهامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مواجهه با دشمن را غرورآفرین و برگرفته از فرهنگ عاشورا دانست و اظهار داشت: در سیاست خارجی ما حمله و جنگ وجود ندارد ولی در مقابله با دشمن مستحکم هستیم.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: جبهه ولایت، جبهه‌ی بسیار قوی و با حکمت است. خداوند متعال امام حسین(ع) را برای ما قرار داده است که ما با نگاه به ایشان مفهوم مقاومت را متوجه می‌شویم.

وی تاکید کرد: آوازه شهدای ۱۲ روزه افق‌های را برای ما باز خواهند کرد و جبهه حق منصور خواهند بود چراکه خداوند وعده داده است که دنیا را به نجس‌ها و ناپاکان نخواهد داد.

حجت‌الاسلام خاموشی با توصیه اهتمام به قرآن گفت: باید ایمان و اعتقاد به قرآن را در درون خودمان با تاسی به سیدالشهدا (ع) و شهدا در خودمان و جامعه‌مان زنده کنیم.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه هیئت‌های مذهبی را بدنه‌ی اصلی فرهنگی جامعه‌ دانست و تصریح کرد: فرهنگ ما برگرفته از دین‌مان است و اگر فرهنگ را جدای از دین بدانیم، منطبق بر شرایط ما نیست. هیئت امروز در مقولات مختلف حرف دارد و هیئت سعی دارد گر زلزله، سیل و جنگی باشد، در خط مقدم باشد.

وی نقش برجسته هیئت مذهبی در فرهنگی را مورد تاکید قرار داد و گفت: این هیئت‌ها بودند که انقلاب را ایجاد کردند. بنابراین هیئت سکولار نداریم و امروزی که این همه شهدا تقدیم می‌شود، هیئت نمی‌تواند خنثی باشد بلکه باید موضع داشته باشند و این هیئت‌ها برای استمرار انقلاب نقش حیاتی دارند.

در این مراسم افراد زیر نشان حبیب دریافت کردند:

۱ـ عباس عنقا شاعر

۲ـ یدالله بهتاش مداح و سخنران

۳ـ مهدی پورآصفی شاعر

۴ـ محسن حافظی شاعر

۵ـ رمضانعلی حاجی قربانی شاعر

۶ـ سیدجوادمیراحمدی شاعر

۷ـ عباس محمدی شاعر

۸ـ محمدتقی مردانی شاعر

۹ـ محسن خاتم شاعر

۱۰ـ اصغر بادینفکر مداح و مسوول هیأت

۱۱ـ قاسم تجویدی مسوول هیأت

۱۲ـ احمد حاتمی مداح

۱۳ـ محمد شیرین مداح

۱۴ـ محمود بیگی خادم

۱۵ـ غلامرضا باکوچی خادم

۱۶ـ اصغر مجلسی چای ریز

۱۷ـ حسن یعقوبیان چای ریز و میان‌دار

۱۸ـ اسدالله ریاضت مسوول هیأت

۱۹ـ مصطفی حاگی سیدحسن شاعر و نوحه‌سرا

۲۰ـ علی صمصامی مداح و مفسر قرآن

تندیس وفا نیز برای نخستین بار به جمعی از پیرغلامان، فعالان عرصه هنرهای تصویری، شرکت همراه اول، استاندار ایلام، دبیر جامعه ایمانی مشعر، رسانه ملی و ... اعطا شد که اسامی آنان به شرح زیر است:

۱ـ احمد کرمی

۲ـ سیدعلی سادات رضوی

۳ـ احمد چینی

۴ـ محسن طاهری

۵ـ غلامرضا فلاح

۶ـ کمال تبریزی

۷ـ پیمان جبلی

۸ـ رحیم آبفروش

یادآور می شود، بنیاد دعبل خزاعی، در دوره اول رویداد ملی مقام مجنون با حضور در منازل فعالان عرصه آئینی در کل کشور از خدمات ایشان قدردانی به عمل آورد. در دوره دوم در سالن همایش های قرارگاه جهادی امام رضا(ع) و در دوره سوم در سالن مجموعه فرهنگی هنری شهدای انقلاب اسلامی سرچشمه تهران اقدام به برگزاری اجلاس پایانی رویداد ملی مقام مجنون کرد و با احتساب برگزیدگان امسال، قریب به ۸۰۰ تن از شعرا و هنرمندان آئینی، پیرغلامان، ستایشگران و عوامل دست اندرکار هیأت‌های بزرگ کشور را مورد تجلیل و تکریم قرار داده است.



