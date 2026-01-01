به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان همکاری اسلامی امروز (پنجشنبه) در مقر خود در شهر جده نشست فوق العاده کمیته اجراییِ را در سطح نمایندگان دائم برگزار کرد تا تحولات جمهوری فدرال سومالی را بررسی کند.
این نشست در پی اقدام رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن منطقه موسوم به «سومالیلند» به عنوان کشوری مستقل و با مشارکت بیش از ۳۰ کشور عضو برگزار شد.
در این نشست، نمایندگی دولت فلسطین را سفیر هادی شبلی، نماینده دائم فلسطین نزد سازمان همکاری اسلامی، به همراه نسیب الزعانین، معاون نمایندگی، بر عهده داشتند. شرکت کنندگان در بیانیه پایانی، این اقدام «اسرائیل» را به طور قاطع محکوم و رد کرده و بر همبستگی کامل با جمهوری سومالی و پایبندی اعضا به حمایت از امنیت، ثبات، وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور تاکید کردند.
در بخش ویژهای از بیانیه درباره فلسطین، هرگونه ارتباط احتمالی این اقدام با تلاشها برای کوچ اجباری ملت فلسطین به طور کامل رد شد و مخالفت صریح با هر طرح، سیاست یا دعوتی که به هر شکل به جابجایی اجباری فلسطینیان ـ در داخل یا خارج از فلسطین، از جمله نوار غزه ـ یا تغییر بافت جغرافیایی و جمعیتی سرزمینهای اشغالی بینجامد، اعلام گردید.
این بیانیه همچنین به همه کشورها هشدار داد از هرگونه همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با طرحهای کوچ اجباری رژیم صهیونیستی خودداری کنند و تأکید کرد هرگونه همکاری احتمالی در این زمینه میتواند مصداق ارتکاب نقضهای فاحش حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه بوده و مسئولیت حقوقی در پی داشته باشد.
این نشست، تصمیمهای نژادپرستانه کنست علیه ملت فلسطین و اسرای فلسطینی، و نیز طرحهای الحاق و شهرکسازی غیرقانونی با هدف تغییر وضعیت جغرافیایی و جمعیتی سرزمینهای اشغالی ـ از جمله قدس ـ را محکوم کرد و بر ضرورت پایان دادن به اشغال استعماری غیرقانونی «اسرائیل» بر پایه حقوق بینالملل، قطعنامههای سازمان ملل و آرای قضایی بینالمللی مرتبط، از جمله برچیدن نظام شهرکسازی، تأکید نمود.
