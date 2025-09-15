به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست سران کشورهای اسلامی و عربی امروز دوشنبه در دوحه، پایتخت قطر برگزار شد.

در بیانیه پایانی این نشست، سران حاضر کشورهای اسلامی و عربی با تأکید بر همبستگی کامل با قطر، حمایت خود را از اقدامات این کشور برای حفظ امنیت و پاسخ به تجاوز اسرائیل اعلام کردند.

آنان همچنین هشدار دادند که حمله به مکانی بی‌طرف که محل تلاش‌های میانجی‌گرانه برای توقف جنگ غزه بوده، نه‌تنها نقض حاکمیت قطر بلکه ضربه‌ای مستقیم به روند صلح‌سازی جهانی است.

بیانیه پایانی نشست دوحه تأکید کرد که مقابله با طرح‌های توسعه‌طلبانه اسرائیل و دفاع از حقوق ملت فلسطین، لازمه دستیابی به صلح پایدار در خاورمیانه است.

بیانیه پایانی نشست دوحه، هرگونه تلاش برای توجیه حمله اسرائیل تحت هر عنوانی را به‌شدت رد کرد و تهدیدهای مکرر این رژیم مبنی بر احتمال حمله مجدد به قطر را محکوم نمود.

شرکت‌کنندگان در نشست، بر ضرورت مقابله با طرح‌های اسرائیل برای تحمیل واقعیت‌های جدید در منطقه و تلاش برای آواره‌سازی فلسطینیان هشدار دادند.

در ادامه، سیاست‌های اسرائیل که به بروز فاجعه انسانی بی‌سابقه در غزه منجر شده، محکوم شد و نسبت به تبعات هرگونه تصمیم اسرائیل برای الحاق بخش‌هایی از اراضی اشغالی هشدار داده شد.

سران کشورهای عربی و اسلامی خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف تجاوزات اسرائیل شدند و بر لزوم پایان دادن به مصونیت این رژیم از مجازات تأکید کردند.

شرکت کنندگان در این نشست هماهنگی تلاش‌ها برای تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل متحد را خواستار شدند و استفاده اسرائیل از اسلام‌هراسی برای توجیه نقض‌های حقوق بشری را محکوم کرد.

در پایان، از تصویب «اعلامیه نیویورک» در مجمع عمومی سازمان ملل درباره راه‌حل دو کشوری استقبال شد و بر ضرورت پایبندی به حقوق ملت فلسطین و تحقق صلح عادلانه در خاورمیانه تأکید گردید.

