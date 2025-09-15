به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بیانیه پایانی اجلاس دوحه بدون هیچگونه اشارهای به تحریمها یا کاهش روابط سیاسی صادر شد. در این میان، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به برخی بندهای این بیانیه، با انتشار موضع رسمی خود بر لزوم توجه به حقوق ملت فلسطین و بطلان طرح موسوم به «راهحل دو دولتی» تأکید کرد.
در بخشی از بیانیه ایران آمده است: «در خصوص راهحل پایدار برای مسئله فلسطین و ابتکارات ارائهشده از سوی کشورهای مختلف و گروههای بینالمللی ـ از جمله "اعلامیه نیویورک" درباره اجرای راهحل دو دولتی و تشکیل دولت مستقل فلسطینی، همچنین ابتکار صلح عربی که در چندین بند بیانیه اجلاس منعکس شده است ـ جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که راهحل بهاصطلاح دو دولتی، مسئله فلسطین را حل نخواهد کرد.»
ایران در این موضعگیری، با اشاره به اصل حق تعیین سرنوشت ملتها، یادآور شد: «ملت فلسطین همانند همه ملتهای صلحدوست جهان، از حق غیرقابل سلب برای تعیین سرنوشت خود و رهایی از اشغال استعمار خارجی برخوردار است و باید بتواند از همه ابزارهای لازم برای اعمال این حق استفاده کند.»
در ادامه، با تأکید بر خشونت و سبعیت رژیم اشغالگر قدس، آمده است: «هیچ عاملی نباید این حق بنیادین را محدود سازد. همچنین این وظیفه مشترک جامعه جهانی و همه کشورها بر اساس حقوق بینالملل است که از آرمان فلسطین و مقاومت مشروع ملت فلسطین در برابر اشغالگری حمایت کنند.»
بدین ترتیب، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر موضع اصولی خود در قبال فلسطین و مخالفت با هرگونه سازش تحمیلی، از جمله طرحهای صوری و ناکارآمدی چون «راهحل دو دولتی»، تأکید کرد.
