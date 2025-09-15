به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دو مقام دولتی به واشنگتن پست گفتند که قرار است «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه ایالات متحده پس از سفری که از روز یکشنبه به اسرائیل آغاز شد، فردا به قطر سفر کند.
سفر روبیو به تلآویو که مدتها قبل از تجاوز اسرائیل به دوحه در سهشنبه گذشته برنامهریزی شده بود، به عنوان گامی سرزنشکننده در نظر گرفته نشده بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا جمعه گذشته گفته بود که روبیو بر اهداف مشترک اسرائیل و ایالات متحده تاکید میکند و میخواهد مطمئن شود که حماس هرگز به قدرت در غزه بازنگردد و اسرای اسرائیلی در غزه بازگردانده شود.
ترامپ پس از حمله ناموفق به دوحه که آن را «نشست آتش» نامید و رهبران حماس را در دوحه، پایتخت قطر، هدف قرار داد، به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل توصیههایی ارائه داد.
ترامپ به خبرنگاران گفت: «قطر متحد بسیار خوبی است. بنابراین اسرائیل و دیگران باید مراقب باشند. وقتی به مردم حمله میکنیم، باید مراقب باشیم.»
او افزود: «مقابله با حماس به اسرائیل بستگی دارد، اما باید مراقب باشد. اسرائیل باید مراقب باشد و با دقت در مورد اینکه به چه کسی حمله میکند، فکر کند.»
از سوی دیگر، توماس باراک، فرستاده ویژه ایالات متحده در سوریه، به نمایندگی از دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و مارکو روبیو، روز دوشنبه حمایت خود را از قطر و نخستوزیر آن ابراز کرد.
ترامپ در ابتدا از اسرائیل به دلیل حمله بیسابقهاش در روز سهشنبه به دوحه، جایی که مذاکرهکنندگان برای دستیابی به آتشبس در غزه تلاش میکردند، انتقاد کرد.
