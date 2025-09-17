به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقاومت یمن در واکنش به گزارش اخیر «هانس گروندبرگ» فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل به یمن که در شورای امنیت ارائه کرد، این دیپلمات را به «تجاوز از محدوده مأموریت خود» در مقام میانجی صلح متهم کرد.

وزارت خارجه دولت این جنبش اعلام کرد که گزارش گروندبرگ همانند دفعات گذشته «علل ریشه‌ای وخامت اوضاع انسانی در یمن» از جمله «تجاوز و محاصره‌ ۱۰ ساله، حملات اسرائیل به یمن، اقدامات خصمانه آمریکا علیه ملت یمن و سیاسی‌کردن کمک‌های انسانی» را نادیده گرفت.

به گزارش خبرگزاری سبأ وابسته به انصارالله، این وزارتخانه همچنین اعلام کرد فرستاده سازمان ملل در گزارش خود از «طرف مانع در مسیر صلح، به‌ویژه آمریکا» به‌صراحت نام نبرد که به دلیل «موضع حمایتی یمن از غزه» مانع از اجرای «نقشه راه» شد.

در بیانیه وزارت خارجه دولت صنعا آمده است که گروندبرگ تمرکز ویژه‌ای روی پرونده «بازداشت‌شدگان از شبکه‌های جاسوسی» (کارمندان سازمان ملل بازداشت‌شده در مناطق تحت کنترل انصارالله) داشته و این امر را «خارج از وظایف یک میانجی برای تحقق صلح» دانست.

وزارت خارجه دولت انصارالله از فرستاده سازمان ملل خواست «تلاش‌های جدی برای ازسرگیری روند سیاسی در آینده نزدیک» انجام دهد و تأکید کرد که «عامل اصلی تضعیف روند صلح و ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه، نه اقدامات قانونی علیه عوامل جاسوسی، بلکه استمرار تجاوز و محاصره یمن است.»

این وزارتخانه ضمن اعلام «پایبندی به صلح عادلانه و همه‌جانبه»، آمادگی صنعا را برای «دفاع از کشور» نیز یادآور شد.

این اظهارات انصارالله یک روز پس از هشدار گروندبرگ درباره «تشدید نگران‌کننده خشونت میان انصارالله و اسرائیل» مطرح شد؛ هشداری که در آن «بازداشت‌های غیرموجه کارمندان سازمان ملل، یورش به دفاتر سازمان و مصادره اموال آن» هم به‌عنوان موانع روند صلح و کمک‌رسانی ذکر شده بود.

