رئیس شورای عالی سیاسی یمن: از نشست سران در دوحه انتظار اقدام عملی داشتیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مهدی المشاط در سخنانی به مناسبت سالروز انقلاب مردم یمن افزود: پیام تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر برای همه بسیار آشکار بود.

وی اضافه کرد: رژیم صهیونیستی با حمله به دوحه این پیام را به حکام کشورهای عربی ارسال کرد که نوبت شما هم می‌رسد.

المشاط خطاب به حاکمان کشورهای عربی، گفت: پایگاه‌های آمریکا در منطقه برای دفاع از دشمن صهیونیستی است و آنگونه که برخی خیال می‌کنند برای دفاع از شما نیست.

وی اظهار کرد: تجاوز دشمن صهیونیستی به کشورهای عربی تاکیدی بر وحشیگری آن و نشانه حرکت این رژیم در مسیر تجاوز آزادانه به هرمکانی با حمایت آشکار آمریکا و غرب است.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن، افزود: اگر همه از خواب بیدار نشوند ما با دشمنی روبرو خواهیم بود که به هیچ قانونی غیر از قانون و زبان قدرت و زور اعتقادی ندارد.

المشاط در ادامه با بیان اینکه سر در زیر برف پنهان کردن فایده‌ای ندارد، گفت: ما بار دیگر بر موضع یمن در دفاع از اتحاد کشورهای اسلامی و عربی در مقابله با خطر دشمن صهیونیستی تاکید می‌کنیم.

وی اضافه کرد: ما همبستگی ملت و دولت یمن را با کشورها و ملت‌های عربی که مورد حمله مداوم رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند اعلام می‌کنیم.

المشاط اظهار کرد: ایستادگی ملت یمن در کنار فلسطین و نوارغزه بهترین نشانه این است که یمن مستقل است و دیگر زیر سلطه خارجی نیست.

وی افزود: یکی از نتایج انقلاب یمن، ایستادگی ملت و دولت آن در همه سطوح در کنار مظلومان نوار غزه و فلسطین است.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن، گفت: اگر این انقلاب نبود، یمن به درخواست آمریکا روابط خود را با رژیم صهیونیستی عادی سازی کرده بود.

المشاط اضافه کرد: پس از سال‌ها کشتار، ویرانی هدفمند، محاصره کشنده و گرسنگی و قحطی، امروز استوارتر از همیشه ایستاده‌ایم و از کشور در مقابل هر تجاوزی دفاع می‌کنیم.

وی افزود: ما اراده ملت یمن را هر روز با ضربات نیروهای مسلح به عمق رژیم صهیونیستی به نمایش می‌گذاریم.

المشاط گفت: ما تاکید می‌کنیم که خون پاک شهدا در مسیر یاری برادرانمان در فلسطین به هدر نخواهد رفت.

وی افزود: ما تاکید می‌کنیم که نیروهای مسلح، کوبنده ترین ضربات را بر پیکر رژیم جنایتکار صهیونیستی وارد خواهد کرد.

هواپیماهای رژیم صهیونیستی عصر سه‌شنبه- ۱۸ شهریور- ضمن تجاوز به حریم هوایی قطر، اهدافی را در شهر دوحه پایتخت این کشور بمباران کردند.

مکان این بمباران محل برگزاری نشست هیأت بلندپایه حماس به ریاست خلیل الحیه در منطقه کاتارا بود.

براساس آخرین گزارش‌ها با وجود انفجارهای شدید و ایجاد ستون‌های دود غلیظ در آسمان دوحه، اعضای هیات حماس آسیبی ندیدند.

نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی روز یکشنبه ۲۳ شهریور در دوحه پایتخت قطر و با حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به قطر برگزار شد.

اجلاس اضطراری وزرای امور خارجه اسلامی - عربی بنا به درخواست قطر برای بررسی موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به این کشور برگزار شد و مقدمه نشست سران اسلامی - عربی بود که برای روز دوشنبه ۲۴ شهریور برنامه‌ریزی شده بود.

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران به نمایندگی از کشورمان در اجلاس سران شرکت کرد.

