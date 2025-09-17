به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست «تعامل» در حوزه حج، روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه سال جاری، به میزبانی حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و با همکاری معاونت بین‌الملل حوزه‌های علمیه، در ساختمان بعثه مقام معظم رهبری در قم برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار ابنا، در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی، ضمن تقدیر و تشکر از حضور نمایندگان تشکل‌ها و مؤسسات فعال خوزوی در عرصه بین‌الملل، گزارشی از فعالیت‌ها و پیشنهادات ایشان را مورد توجه قرار داد و از ارائه گزارش‌های مثبت و مفید استقبال کرد.

وی با تأکید بر نقش حج به عنوان فریضه‌ای که با عنایات امام زمان (عج) برگزار می‌شود، یادآور شد که شرایط برگزاری حج نسبت به گذشته تغییرات زیادی داشته است.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، سهمیه حج جمهوری اسلامی ایران را در این سالها بر اساس حدود ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور هشتاد و پنج هزار نفر اعلام نمود و اظهار داشت که با توجه به افزایش جمعیت کشور به حدود ۹۰ میلیون نفر، ضروری است سهمیه حج ایران متناسب با این رشد جمعیتی افزایش یابد.

وی همچنین اشاره کرد که سال‌هاست ثبت‌نام‌کنندگان در انتظار تشرف به زیارت خانه خدا هستند و همچنان در نوبت اعزام قرار دارند.

حجت‌الاسلام نواب سه استطاعت مالی، طریقی و جسمی را به عنوان پیش‌نیازهای زائران حج برشمرد و رعایت استطاعت و سلامت جسمی را از عوامل مهم در کاهش تعداد فوتی‌ها در ایام حج دانست.

وی درباره برنامه‌های فرهنگی اظهار داشت: «طرح مودت برای زائران زبان‌دان با همکاری معاونت فرهنگی در حال اجراست و باید بیش از پیش از ظرفیت تشکل‌های بین‌المللی حوزه بهره‌مند شویم.»

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت همچنین از تشکیل دو کاروان ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور خبر داد که پس از طی مراحل ثبت‌نام همانند زائران داخل، از کشورهای خود به حج اعزام خواهند شد.

در پایان این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین نواب ضمن قدردانی از همه دست‌اندرکاران، دستور پیگیری برخی از پیشنهادات مطرح شده توسط نمایندگان تشکل‌ها و مؤسسات بین‌المللی را به معاونین بعثه مقام معظم رهبری صادر نمود و از حضور نمایندگان تشکل های بین المللی حوزه و همکاری‌های معاون محترم بین الملل حوزه های علمیه قدردانی و تشکر کرد.

همچنین در این نشست، یاد و خاطره شهدای فاجعه منا و مسجد الحرام در سل ۱۳۹۴ که در آستانه دهمین سالگرد شهادت آن عزیزان هستیم گرامی‌ داشت و علو مرتب و مقام این میهمانان خانه خدا را خواستار گردید.

