به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، در آیین اختتامیه دومین رویداد بینالمللی رسانهای «نحن أبناء الحسین(ع)» که در مجتمع یاوران حضرت مهدی(عج) برگزار شد، بر لزوم بهرهگیری از سخنان امام حسین(ع) و تبیین سبک زندگی حسینی در برنامههای رسانهای تأکید کرد.
وی در این مراسم اظهار داشت: در این جمع باید از سخنان امام حسین(ع) بهره ببریم؛ این سخنان برای همیشه تاریخ زنده است و باید همیشه از آن استفاده شود.
نواب درباره پیادهروی اربعین گفت: در جهان ۲۵ پیادهروی داریم که یکی از آنها پیادهروی اربعین است. برخی مسیرها هزار کیلومتر طول دارند، برخی سنگلاخ هستند و برخی افراد به صورت سینهخیز حرکت میکنند، اما هیچ کدام با پیادهروی اربعین قابل قیاس نیست. در برخی پیادهرویها خدمت به دیگران وجود ندارد؛ فاصله بسیاری با معنای واقعی پیادهروی اربعین دارد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به بیانیه گام دوم رهبر انقلاب افزود: ایشان هفت توصیه داشتند که یکی از آنها سبک زندگی است؛ سبک زندگی یک خط تراز برای زندگی درست است. سخنان امام حسین(ع) نیز مطالب زیبایی در زمینه سبک زندگی دارند. از جمله خودسازی و تلاش برای سپاسگزاری و قدردانی که انرژی مثبت به دیگران منتقل میکند.
نواب ادامه داد: امام حسین(ع) فرمودند: بدانید که حوائج مردم به سمت شما از نعمتهای الهی است و شکر این نعمت باید ادا شود. کار نیک و پسندیده زیباست و عمل به آن نیازهای جامعه امروز را پاسخ میدهد. همچنین با کوشش و بخشش میتوان به جایگاه والا رسید؛ بخشش باید حتی به کسی که امید دریافت ندارد باشد. از قدرت نیز باید برای کمک به دیگران استفاده کرد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت به اهمیت همگرایی در جامعه اشاره کرد و گفت: امروز نیاز مبرم جامعه ما به همگرایی است. کسی که با انسان دوری میکند، باید ارتباط برقرار کند و با نیت قربت و حل مسائل به یاری دیگران بشتابد.
وی در پایان تأکید کرد: موارد ذکر شده از سخنان امام حسین(ع) در خطبه ایشان نسبت به یارانشان، همه میتوانند به عنوان راهنمای عمل برای نیازهای امروز جامعه مورد استفاده قرار گیرند.
