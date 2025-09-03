به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در نشست شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت، نصرالله فرهمند مدیرعامل موسسه عمره سعادت اعلام کرد؛ تعداد عمره گزاران اعزامی به سرزمین وحی از آغاز عملیات عمره ۱۴۰۴ در اول شهریور تاکنون به بیش از ۵ هزار نفر رسیده است.

فرهمند افزود: بسته‌های جدید طبق برنامه ریزی از اول مهر آغاز خواهد شد و عمره گزاران از همه ایستگاه‌های پروازی در سال قبل به اضافه ایستگاه پروازی کرمانشاه به فرودگاه‌های کشور میزبان اعزام خواهند شد.

وی با اشاره به بازگشت نخستین کاروان‌های عمره گزاران از عربستان، گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که طبق برنامه ریزی جدید، ارائه خدمات در بخش‌های مختلف از جمله تغذیه و تدارکات بهتر و بروزتر شده است.

علیرضا بیات رئیس سازمان حج و زیارت هم با تاکید براینکه وظیفه این سازمان ارائه خدمات بهتر و جلب رضایت بیشتر زائرین سرزمین وحی است، گفت: در هدف گذاری عملیات عمره بسته‌های جدید برای ایام خاص مانند ماه رمضان هم پیش بینی شده است که به موقع اعلام خواهد شد.

اکبر رضایی معاون حج و عمره هم دراین باره گفت: استفاده از فرودگاه طائف برای پروازهای عمره با توجه به قول کشور میزبان انجام خواهد شد و استفاده از خدمات قطار بین الحرمین شروع شده و زائران هم با اخذ نوبت توسط شرکت‌های طرف قرارداد و یا مدیران و دست اندرکاران کاروان ها، به زیارت روضه شریف مشرف می‌شوند.

وی ادامه داد: در خصوص حج پیش رو، زمان بندی پیش ثبت نام و نحوه دریافت علی الحساب از متقاضیان که درصدی از مبلغ ثبت نام قطعی است و به نرخ ارز اختصاص یافته، بستگی دارد بررسی شده و برنامه ریزی‌ها با توجه به آن درحال انجام است.

نماینده ولی فقیه در حج و زیارت حج هم تاکید کرد: سازمان حج و زیارت باید دقیق نظارت کند تا شرکت‌های طرف قرارداد به تعهدات خود به خوبی عمل کنند و پیگیری کند تا حقوق زائران ادا شود.

حجت الاسلام والمسلمین نواب با یادآوری لزوم برگزاری جلسات آموزشی قبل از اعزام عمره گزاران، در خصوص اختصاص سهمیه سفرعمره به نهادها و دستگاه‌های درخواست کننده توصیه‌هایی ارائه کرد.

وی گفت: در این خصوص باید حق زائرانی که سند سفرعمره در اختیار دارند حتما مدنظر قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با توجه به شرایط کشور و تجربه حج ۱۴۰۴ در بازگشت زائران از عربستان، تصریح کرد: پیش بینی‌های لازم صورت گیرد تا در صورت نیاز در عزیمت و بازگشت عمره گزاران مشکلی بوجود نیاید.

حجت الاسلام والمسلمین نواب همچنین با تاکید براینکه اطلاع رسانی حق مردم است از مسئولان روابط عمومی و اطلاع رسانی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت خواست تا در خصوص برخی موارد مانند هزینه سفر عمره که در فضای مجازی مطرح می‌شود پاسخ لازم تهیه و مواردی را که در راستای مدیریت کاهش قیمت بوده بیان کنند تا مردم در جریان تلاش‌ها و اقدامات انجام شده قرار بگیرند.

پایان پیام/ ۲۱۸

