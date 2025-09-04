به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین اختتامیه دومین رویداد بینالمللی رسانهای «نحن أبناء الحسین(ع)» با حضور جمعی از علما، اندیشمندان و فعالان رسانهای در قم برگزار شد.
در حاشیه این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: «امام حسین(ع) با نهضت خود درسی جاودانه به تاریخ داد و این رسالت رسانههاست که این پیام جهانی را با شیوهای درست، روشن و اثرگذار به مردم دنیا منتقل کنند.»
وی با اشاره به اهمیت همافزایی فعالان رسانهای در عرصه بینالملل گفت: «همانگونه که کاروان عاشورا با ایستادگی و صلابت، فرهنگ ایثار و مقاومت را به نسلهای بعد رساند، امروز نیز رسانهها باید با همافزایی، این فرهنگ را به جهان معرفی کنند.»
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت در ادامه افزود: «برگزاری چنین رویدادهایی فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه میان رسانههای مختلف و تقویت جریان اطلاعرسانی در زمینه معارف حسینی است. بدون تردید، اگر رسانهها با صداقت، دقت و هنرمندی به تبیین پیام عاشورا بپردازند، بسیاری از دلها در سراسر عالم به نور حسینی پیوند خواهد خورد.»
آیین اختتامیه دومین رویداد بینالمللی رسانهای «نحن أبناء الحسین(ع)» با معرفی برگزیدگان و تجلیل از آثار برتر به کار خود پایان داد.
