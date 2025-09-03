به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «حسن صدرایی عارف» مدیر مسئول خبرگزاری ابنا با حجت الاسلام و المسلمین «سیدعبدالفتاح نواب» نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، دیدار کرد.

حجت الاسلام و المسلمین «سیدعبدالفتاح نواب» نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در این دیدار با اشاره به لزوم بهره گیری از فرصت اربعین اظهار کرد: حج و عمره و اربعین، فرصت‌های ویژه ای است که خداوند در اختیار مسلمانان قرار داده است و در این فرصت‌ها، کارهای زیادی را می‌توان انجام داد و اگر در این زمینه کوتاهی کنیم، فردا غصه می‌خوریم، لذا باید حداکثر استفاده را از فرصت های ذکر شده داشته باشیم.

وی ادامه داد: دشمن به گونه ای برنامه‌ریزی کرده است که ما در محدودیت کامل باشیم، لذا وظیفه داریم که سعی و تلاش کنیم و خداوند هم همان طوری که قول داده است، کمک می کند. از شنیدن گزارش فعالیت های‌خبرگزاری ابنا، خوشحال شدم و ان شاء الله خداوند، ما را یاری کند تا در این مسیر موفق باشیم.

رسیدن ۲۵۰۰ اثر به رویداد بین المللی «نحن ابناء الحسین»

«حسن صدرایی عارف» مدیر مسئول خبرگزاری ابنا نیز در این دیدار با اشاره به رویداد بین‌المللی «نحن ابناء الحسین» اظهار کرد: یکی از کارهای مهم خبرگزاری ابنا، برگزاری رویداد بین‌المللی «نحن ابناء الحسین» به مناسبت اربعین حسینی است. نخستین دوره این رویداد، سال گذشته برگزار شد و امسال نیز برگزاری دومین دوره رویداد به صورت گسترده‌تر در دستور کار خبرگزاری ابنا قرار گرفت و فراخوان دریافت آثار را در بخش های عکس، ویدیو و هوش مصنوعی با موضوع اربعین را دادیم.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۲۵۰۰ اثر توسط شرکت کنندگانی از ۹ ملیت به رویداد بین‌المللی «نحن ابناء الحسین» رسید و داورانی از کشورهای ایران و عراق و بحرین و ترکیه، این آثار را مورد داوری قرار دادند. اختتامیه دومین دوره رویداد بین‌المللی «نحن ابناء الحسین» فردا پنج شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ در مجتمع یاوران مهدی در شهر قم، برگزار خواهد شد.

