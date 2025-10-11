تفاوت نگاه اسلام و غرب به زن: از کرامت الهی تا ابزار تبلیغاتی

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) - ابنا: روز جهانی دختر، فرصتی است برای بازاندیشی در مورد جایگاه و حقوق دختران در جوامع مختلف. در این روز، مقایسه نگاه اسلام به دختران با رویکرد غربی به زنان، میتواند شناختی عمیقتر از ارزشها و چالشهای موجود در این دو سیستم فکری ارائه دهد. اسلام با نگاهی الهی و کرامتمحور به دختران مینگرد، در حالی که غرب، تحت تأثیر مادهگرایی و مصرفگرایی، اغلب زنان را به عنوان ابزاری برای اهداف اقتصادی و تبلیغاتی به تصویر میکشد.
نگاه با کرامت اسلام به دختران
اسلام، دختران را به عنوان بخشی از جامعه و به عنوان موجوداتی با کرامت ذاتی و حقوق مسلم انسانی میشناسد. در آموزههای اسلامی، تولد دختر نه تنها مایه سرافکندگی نیست، بلکه مژدهای الهی است.پ
یامبر گرامی اسلام صلیالله علیه و آله و سلم :
خَیرُکُم خَیرُکُم لِنِسائِکُم وَ بَناتِکُم.
بهترین شما کسانی هستند که بهترین سرپرست و نگهبان برای زنان و دختران خود باشند.(۱)همچنین، اسلام بر احترام به دختران، تربیت آنان و تأمین حقوقشان تأکید دارد. برای مثال، حق تحصیل، ارث، مالکیت و انتخاب همسر از جمله حقوقی است که اسلام برای دختران و زنان تضمین کرده است.در اسلام، دختران بار مالی یا اجتماعی تلقی نمیشوند، بلکه مایه برکت و رحمت الهی دانسته میشوند. این نگاه، دختران را به عنوان سرمایههای معنوی و اجتماعی جامعه معرفی میکند که باید با احترام و محبت پرورش یابند.
شیء انگاری زنان در غرب
در مقابل، نگاه غربی به زنان، تحت تأثیر مادهگرایی و سرمایهداری، اغلب به شیانگاری و ابزاریسازی آنان منجر شده است. در این سیستم، زنان معمولاً به عنوان کالایی برای تبلیغات، صنعت مد و سرگرمی به تصویر کشیده میشوند. بدن زن در رسانههای غربی، ابزاری برای فروش محصولات و جلب توجه است، نه نمادی از کرامت و انسانیت.صنعت پورنوگرافی، که یکی از پرسودترین صنایع در غرب است، نمونه بارز شیانگاری زنان است. در این صنعت، زنان به عنوان اشیایی برای ارضای تمایلات جنسی مردان به تصویر کشیده میشوند، بیآنکه کرامت و حقوق آنان مورد توجه قرار گیرد. همچنین، فشار برای تطابق با استانداردهای غیرواقعی زیبایی، بسیاری از زنان را به سمت جراحیهای زیبایی، رژیمهای سخت و اضطرابهای روانی سوق میدهد.
تفاوت اساسی بین نگاه اسلام و غرب به دختران و زنان، در ریشههای فکری و فلسفی این دو سیستم نهفته است. اسلام با نگاهی الهی و انسانمحور، کرامت ذاتی انسان را مورد تأکید قرار میدهد، در حالی که غرب، تحت تأثیر مادهگرایی، زنان را به عنوان ابزاری برای اهداف اقتصادی و تبلیغاتی به کار میگیرد.
در روز جهانی دختر، باید به این واقعیت توجه کرد که کرامت دختران و زنان، نه در معرض نمایش قرار گرفتن آنان، بلکه در احترام به حقوق، تربیت صحیح و تأمین نیازهای معنوی و مادی آنان نهفته است. اسلام با ارائه الگوی کاملی از حقوق و کرامت دختران، راهکاری پایدار برای مقابله با شیانگاری و ابزاریسازی زنان ارائه میدهد.در دنیایی که دختران و زنان همچنان با چالشهای فراوانی مواجه هستند، نگاه اسلام میتواند منشأ تحولی عمیق در جهت احیای کرامت انسانی و حقوق واقعی آنان باشد. روز جهانی دختر، یادآور مسئولیت ما در قبال حفاظت و ارتقای جایگاه دختران در جامعه است، جایگاهی که اسلام آن را با کرامت و احترام تعریف کرده است.
پاورقی:
۱.(مستدرک، ج ١٤، ص ٢٥٥)
