به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سالها از امضای توافق «ظهران الجنوب» میان ریاض و صنعاء میگذرد؛ توافقی که مقرر کرده بود مناطق مرزی گستردهای میان استان صعده (پایگاه اصلی جنبش انصارالله در شمال یمن) و منطقۀ جیزان در جنوب عربستان از درگیریها دور بماند. اما این توافق مانع از کشتار روزانۀ نیروهای مرزبانی سعودی علیه ساکنان مناطق مرزی صعده نشده است.
برعکس، موارد نقض آتشبس در این مناطق روزبهروز افزایش یافته و نواحی که قرار بود از جنگ دور بمانند، به گورهای دستهجمعی یمنیهایی تبدیل شده که به بهانۀ ورود غیرقانونی به خاک عربستان، عمداً هدف گلوله قرار میگیرند. این در حالی است که پدیدۀ مهاجرت غیرقانونی در این مرزها دهههاست ادامه دارد و قوانین عربستان نیز هرگز مجوز تیراندازی مستقیم به مهاجران – که بیشترشان یمنی و اتیوپیایی هستند – را صادر نکرده است.
کشتار روزانه در مرزها
نیروهای مرزبانی سعودی در مناطق «شدا»، «رازح» و «منبه» در همسایگی عربستان بهطور روزانه غیرنظامیان را هدف قرار میدهند؛ اقدامی که شماری از نهادهای بینالمللی از جمله دیدبان حقوق بشر آن را محکوم کردهاند.
به گفتۀ «انیس الأصبحی» سخنگوی وزارت بهداشت یمن، مرزبانی سعودی هر روز مرتکب نقضهای سنگین میشود. وی تأکید کرد که مقامات مسئول در صعده روزانه کشته شدن ۳ تا ۴ غیرنظامی و زخمی شدن چندین نفر دیگر را ثبت میکنند. به گفتۀ او، افزایش شمار قربانیان فشار زیادی بر نظام درمانی وارد کرده و هدف ریاض از این خشونتها، ایجاد منطقۀ حائل میان یمن و عربستان از طریق یک طرح سازمانیافتۀ کوچ اجباری است. انیس الأصبحی افزود که نیروهای سعودی حتی مانع بازگشت مردم به زمینهای خود میشوند.
آمارها ابعاد این فاجعۀ خاموش را نشان میدهد، در هفت ماه نخست سال میلادی جاری، ۶۹۵ یمنی کشته و بیش از ۳۶۰۰ نفر زخمی شدهاند. همچنین ۹۲ مهاجر اتیوپیایی کشته و ۱۴۱۷ نفر دیگر زخمی شدهاند؛ همگی کسانی که تلاش داشتند برای یافتن کار وارد خاک عربستان شوند.
منابع محلی گزارش دادهاند که مرزبانی سعودی عامدانه مهاجرانی را که به دنبال کار بودند، به قتل میرساند و حتی اجازه جمعآوری اجساد قربانیان را نمیدهد، تا جایی که اجساد در فضای باز میماند و متلاشی میشود. خانوادهها گاهی مجبورند با خطر فراوان، عزیزانشان را همانجایی که کشته شدند دفن کنند.
توافقی که بیاثر شد
تمام این جنایتها پس از امضای توافق دوجانبه میان صنعاء و ریاض در آوریل ۲۰۱۶ رخ داده است؛ توافقی که بر بیطرفسازی مناطق مرزی تأکید داشت. هرچند این توافق برای چند سال دوام آورد، اما از چهار سال پیش عربستان بهتدریج از اجرای آن شانه خالی کرد و اخیراً موارد نقض آتشبس در مرزها بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
همزمان با تشدید گلولهباران توپخانهای سعودی علیه روستاهای مرزی در منطقه رازح و دیگر مناطق شدا، منبه و قطابر در نزدیکی جیزان، ریاض گروههای سلفی افراطی بیشتری را در اردوگاههای همپیمان خود در مرز جنوبی مستقر کرده است. همچنین فرماندهان افراطی سلفی را در محورهای مران و کتاف در مرز صعده منصوب کرده است. این تحرکات نشان میدهد عربستان قصد دارد از وضعیت «نه جنگ، نه صلح» که از زمان آتشبس سازمان ملل در آوریل ۲۰۲۲ در یمن برقرار است، بهرهبرداری کند و برای دور تازهای از جنگ در چندین جبهه آماده شود.
