جنایت اشغالگران سعودی- اماراتی علیه مردم یمن؛ از غارت نفت و گاز تا قطع آب آشامیدنی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - مرکز «حقوق و توسعه ندا الکرامه یمن» در قالب بیانیه‌ای رسانه‌ای به گزارشی از جنایت‌ها و تجاوزات کشورهای اشغالگر سعودی و امارات در استان های جنوبی در سال ۲۰۲۴ پرداخته است.

سال‌هاست که مردم یمن درگیر دخالت محور شرارت غربی آمریکایی و صهیونیستی هستند. مردم یمن که همواره خواهان استقلال و عزت خود در برابر زیاده خواهان هستند در تظاهرات میلیونی خود از مقاومت اسلامی یمن و رهبری آن دفاع خود را اعلام کردند. اما دشمنان همچنان سعی دارند از طریق مزدوران خود در داخل یمن این کشور را به چند بخش تجزیه کنند تا بتوانند منابع و ثروت های مردم را به کشورهای همسایه یمن و از آنجا به دول غربی و آمریکایی مصادره کنند.

در حال حاضر استان های یمنی که در اشغال عربستان و امارات هستند شامل؛ ابین، شبوة، حضرموت، المهرة، سقطری، الضالع، لحج است. علی‌رغم تلاش های رسانه ای محور شرارت برای سانسور وضعیت مردم یمن در مناطق اشغالی «مرکز حقوق و توسعه ندا الکرامه یمن» به ارائه بیانیه ای رسانه ای از وضعیت اسفناک مردم یمن در این مناطق پرداخته است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: برای دهمین سال متوالی تجاوزات به حقوق انسان‌ها در استان های جنوبی و شرقی یمن ادامه دارد. این تجاوزات که توسط کشورهای اشغالگر به رهبری عربستان سعودی و امارات و با کمک گروه‌های مسلحی که جذب شده اند و به اصطلاح شورای ریاست جمهوری و به اصطلاح شورای انتقالی و گروه ها و احزاب دیگر مدیریت و کنترل می شود، آن هم در راستای تقویت و تحمیل سلطه بر اداره این استان ها و اجرای برنامه های استعماری‌شان با نقض حاکمیت ملی، اشغال بنادر، فرودگاه ها و جزایر، ساخت پایگاه های نظامی و کنترل منابع اصلی نفت، گاز و ثروت ها در کنار تغییر عمدی ترکیب جمعیتی.

در این بیانیه به تعدادی از جنایات و تخلفات کشورهای اشغالگر عربستان سعودی و امارات و ابزار این گروه ها و جناح های مسلح آنها اشاره می کنیم که در سال ۲۰۲۴ میلادی رصد و مستندسازی شده است. با اشاره به اینکه آماری که ذکر خواهیم کرد همان چیزی است که مرکز پیدا کرده و تمام حوادثی نیست که در واقعیت اتفاق افتاده است، زیرا واقعیت بسیار فراتر از این آمار است.

تعداد جرایم و نقض حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ به یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مورد رسیده که منجر به قربانی شدن دو هزار و سیصد و دوازده نفر شده، و اعتراضات مردمی در انواع مختلف به چهارصد و شش مورد رسیده است.

از جمله این جنایات و تعرضات به حقوق انسانی:

ترورها: یکصد و هشتاد و هشت مورد عملیات ترور انجام شده این عملیات ها منجر به کشته شدن همراهان شخصیت های هدف و ده ها تن از شهروندانی شده که در محل ترور بودند، و (پنجاه و یک نفر) کشته و (یکصد و چهل و سه نفر) زخمی شدند.

قتل عمد و اعدام غیرقانونی: تعدادی (۹۰) مورد قتل مستقیم و اعدام غیرقانونی توسط این عناصر علیه شهروندان در نقاط امنیتی، بازارها و خیابان ها.

انفجار دو خودرو بمب گذاری شده در استان ابین که منجر به کشته شدن (بیست و نه) نفر و زخمی شدن بیش از (۶۰) نفر شد.

علاوه بر عملیات زیرگیری شهروندان در خیابان ها توسط اکیپ ها و خودروهای این گروه ها که در آن (۱۰) مورد عملیات زیرگیری ثبت شده که منجر به فوت (دو) شهروند و زنده ماندن و مجروح شدن (۸) نفر شده که از جمله زنان و کودکان بودند .

آدم ربایی، بازداشت، ناپدید شدن اجباری و تجاوز جنسی. مجموع این جنایاتی که تحت رصد مرکز قرار گرفتند بالغ بر (هفتصد و چهار) مورد است و (هفت) شهروند کشته شدند.

یورش قهری به خانه های شصت و نه شهروند، تیراندازی تصادفی به ساکنان آنها و کشتن تعدادی از آنها در مقابل چشمان کودکان و زنانشان. منجر به کشته شدن (پنج) نفر، زخمی شدن (شش) نفر و ربودن (یکصد و سی و هفت) نفر دیگر شده است.

سرقت مسلحانه از منازل و اموال و اماکن دولتی شهروندان از قبیل پارک های عمومی و پارک های طبیعی و غارت اموال موجود در آنها به (هفتاد و چهار) مورد سرقت و غارت بوده که طی آن (یک) شهروند کشته و (سه) نفر دیگر مجروح شدند.

همچنین ۳۲ مورد انسداد جاده‌ای برای مسافران و لکوموتیوهای نفت، گاز و حمل‌ونقل در جاده‌های ارتباطی استان‌ها ثبت شده است.

نقض آزادی عقیده و بیان و نقض حق تجمعات

هدف قرار دادن، ربودن، دستگیری و ناپدید شدن متخصصان و فعالان رسانه‌ای به خاطر اعلام نظراتشان در شبکه های اجتماعی، تجاوز به دست اندرکاران و فعالان رسانه‌ای (۱۹) مورد شامل؛ دستگیری، آدم‌ربایی، ناپدید شدن اجباری و شکنجه .

دستگیری، زندانی کردن و تهدید برخی از خطبای مساجد که در خطبه‌های نماز جمعه از سکوت اعراب و همدستی بین‌المللی با دشمن اسرائیلی در نسل‌کشی که علیه مردم نوار غزه انتقاد کردند.

سرکوب اعتراضات کارکنان که در خواست حقوق خود را داشتند به ویژه معلمان زن و مرد.

سرکوب تظاهرات مردمی و متفرق کردن آنها با استفاده از زور، تیراندازی مستقیم به آنها، تعقیب سازمان دهندگان آنها، ربودن آنها، بازداشتشان در زندانهای مخفی و عدم اجازه ارتباط با خانواده هایشان. جلوگیری و سرکوب برخی تظاهرات مردمی که در حمایت از غزه و محکومیت جنایات دشمن صهیونیستی علیه مردم فلسطین در نوار غزه انجام می شود.

زندانهای مخفی و غیرقانونی و جنایات شکنجه علیه بازداشت شدگان و کسانی که به اجبار مخفی شدند.

کشورهای اشغالگر مستقیماً بیش از هجده زندان مخفی و بیست و هفت زندان متعلق به گروه هایی که وابسته به کشورهای ائتلاف هستند ایجاد کردند که در آن ها وحشتناک ترین انواع شکنجه ها بر اساس شهادت کسانی که آنجا بودند، در آنجا اعمال می شود که به شرح زیر است:

شکنجه بدنی: ضرب و شتم، استفاده از شوک الکتریکی، ساعت ها آویزان کردن بدن، شلاق زدن به تمام بدن با شلاق فلزی، سوزاندن و مثله کردن برخی از اعضای بدن، محرومیت از معالجه و خواب و تجاوز جنسی و غیره.

شکنجه روانی: از طریق (تهدید به مرگ - توهین و نفرین - تهدید به دستگیری - ربودن یکی از بستگان بازداشت شده - انتشار اخبار به منظور فشار روانی مانند تعرض به همسر یا دختر فرد ربوده شده - جلوگیری از مراقبت های بهداشتی، عدم پاسخگویی به کمک های اولیه و نداشتن اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از انتقال بیماری های عفونی و غیره).

عدم تامین نیازهای اولیه مانند تشک و روکش خواب، تهیه وعده های غذایی ضعیف، نامرغوب و ناسالم و محرومیت از آب آشامیدنی خالص.

ممنوعیت ورود به دستشویی جز یک یا دو بار در روز.

اندازه بندهای زندان نامناسب و بسیار باریک است، و برای زندان مناسب نیست و با استانداردهای بین‌المللی مغایرت دارد، زیرا زندانیان و زندانیان در اتاق‌های کوچکی که نمی‌توانند در آن بنشینند یا بخوابند، جمع شدند.

در نتیجه این جنایات، زندانیان دچار ناتوانی های دائمی و آسیب های روحی عمده می شوند، علاوه بر این، ده ها تن از آنها زیر شکنجه جان خود را از دست داده اند، تعدادی (بیست و سه) مرگ در داخل این زندان ها بر اثر شکنجه رصد شده است.

عدم تامین امنیت غذایی که منجر به گسترش سوء تغذیه در میان میلیون ها کودک و زن شده است.

شیوع بیماری های مزمن در بین خانواده ها، همه گیری وبا، تب دنگی و سایر بیماری های همه گیر که منجر به مرگ صدها شهروند شده است.

سقوط خدمات اساسی و زوال اقتصادی

قطعی روزانه و مستمر برق ساکنان استان های جنوبی به ۱۶ ساعت در روز به ویژه در فصل تابستان که منجر به مرگ ده ها شهروند از جمله کودکان، سالمندان و بیماران مبتلا به بیماری های مزمن علیرغم صدها وعده داده شده. کشورهای اشغالگر عربستان و امارات برای تامین برق، اما شهروندان در عمل و واقعیت چیزی از این وعده را ندیدند.

ماه هاست که آب آشامیدنی سالم در مناطق و محله های استان قطع شده است و به همین دلیل شهروندان مجبور به جستجوی آب هستند و باید از مسافت های طولانی آب بیاورند یا با قیمت های بسیار بالا خریداری کنند .

خودکشی سرپرست خانواده ها به خاطر ناتوانی در تامین معاش خانواده هایشان

قیمت مواد غذایی به طرز نجومی افزایش یافته تا جایی که برخی از شهروندان قادر به تهیه سه وعده غذایی در روز برای خانواده خود نیستند. این امر باعث شده تا برخی از سرپرستان خانواده دست به خودکشی بزنند و ۹ مورد خودکشی به دلیل ناتوانی در تأمین معاش فرزندانشان ثبت شد. دلایل افزایش قیمت کالاهای اساسی ناشی از سیاست های کشورهای ائتلاف اشغالگر است که با هدف قرار دادن سیستماتیک پول محلی با چاپ اسکناس های تقلبی و انتقال بانک مرکزی از صنعا به عدن، منجر به نابودی پول محلی شدند.

عدم پرداخت حقوق کارکنان دستگاه های دولتی در استان های اشغالی و یا بی نظمی آنها که منجر به خروج هزاران نفر از کارکنان برای سازماندهی تظاهرات، اعتراضات، اعتصابات و نافرمانی مدنی شده حوادثی است که در اعتراض به عدم پرداخت حقوق آنها توسط شورای موسوم به ریاست جمهوری رخ داده است .

صدها هزار نفر از شهروندان در استان های اشغالی نیز تقریباً روزانه راهپیمایی ها و تظاهرات مردمی را در اعتراض به افزایش قیمت ها، نبود خدمات اولیه، قطعی برق و وخامت اوضاع امنیتی سازماندهی کردند برخی از آنها مورد حمله قرار گرفتند و با آتش متفرق شدند، برخی از سازمان دهندگان دستگیر و شکنجه شدند و تعهد کردند که چنین تظاهراتی را برگزار نکنند.

ربوده شدن و دستگیری «علی عشال » افسر یمنی توسط کشورهای اشغالگر و عدم افشای سرنوشت او علیرغم صدها تحصن، تظاهرات و اعتراضات سازماندهی شده برای مطالبه افشای سرنوشت وی.

حملات مکرر به اعتراضات سازماندهی شده توسط انجمن مادران زندانیان که خواستار افشای سرنوشت ده ها فرزند خود هستند.

مجموع تظاهرات، راهپیمایی ها، اعتصابات، اعتراضات مردمی در مورد موضوعات مختلف به طور میانگین به (چهارصد و شش) مورد می رسد.

در شرایطی که سران شورای موسوم به ریاست جمهوری و انتقالی در حال انجام معاملات فساد مالی کلان به ارزش میلیاردها ریال و قاچاق آن به خارج از کشور هستند. کشورهای اشغالگر از گروه های تروریستی (داعش، القاعده) حمایت می کنند.

گسترش و حمایت از گروه های القاعده و داعش برای اجرای طرح ها، دستور کارها و سیاست های کشورهای اشغالگر ، این گروه ها به دستور کشورهای اشغالگر دست به جنایاتی از قبیل ترور، کشتار، بمب گذاری، سرقت، آدم ربایی شهروندان می زنند مثل ارعاب مسافران، دستگیری آنها و ....

جرایم و تخلفات آنها عبارتند از:

نقض حقوق کودکان با بکارگیری برخی مدارس به عنوان پادگان نظامی.

ممانعت صیادان از صید در دریا که منابع امرار معاش هزاران فقیرترین خانواده را قطع کرده است.

غارت منابع طبیعی و تخریب صخره های مرجانی در دریای سرخ و دریای عرب.

تحمیل مالیات غیرقانونی بر بازرگانان، شرکت های حمل و نقل و حامل های مواد غذایی و دارو که به صدها هزار در هر کامیون می رسد.

برهم زدن امنیت و ثبات از طریق درگیری بین جناح های اشغالگر و همچنین تلاش برای طرح اختلاف و انتقام بین افراد قبیله، زیرا بیش از (یکصد و شانزده) مورد درگیری بین این جناح ها بین خودشان ثبت شده است .

تعرض به قضات دادگاه در داخل مقر دادگاه، دو مورد ضرب و جرح و دستگیری دو قاضی در عدن و حضرموت ثبت شده است.

هجوم جناح های مسلح به مقرهای دولتی، غارت ابزار آنها، بستن آنها یا تصرف آنها.

ادامه جابجایی اجباری شهروندان به دلایل تبعیض آمیز، منطقه ای و نژادپرستانه به طوری که ده ها مورد آوارگی اجباری شهروندان ثبت شده است.

کشورهای اشغالگر عربستان و امارات، ثروت نفت و گاز یمن را غارت کردند، آنها را فروختند و درآمدهای خود را در بانک ملی ریاض واریز کردند.

غارت آثار باستانی یمن و قاچاق آنها به خارج از کشور توسط کشورهای اشغالگر.

توصیه‌ها:

با توجه به جنایات و تخلفات قبلی که از سوی کشورهای ائتلاف و گروه های مسلح وابسته به آنها انجام شده است، اشاره می کنیم که آنچه ذکر شد بخش کوچکی از مستندات است و بسیاری از جنایات مرتکب شده است که به دلیل ترس قربانیان و خانواده‌هایشان از کشته شدن یا دستگیر شدن اعلام نشده است. و از این موارد برای همگان آشکار می‌شود که شعارها و توجیهات کشورهای ائتلاف که دستاویزی برای جنگ یمن و اشغال بخشی از آن قرار داده‌اند، نادرست است. بر این اساس، ما موارد زیر را توصیه می‌کنیم:

ضرورت حذف اشغالگر خارجی از تمامی سرزمین های یمن به ویژه پس از افشای اهداف و توطئه های آنها علیه مردم یمن.

ارجاع سران کشورهای ائتلاف سعودی - اماراتی و جناح های وابسته به آنها به محاکمه در دادگاه های بین المللی در نتیجه جنایات و نقض قوانین بین المللی بشردوستانه که در استان های جنوبی و سایر نقاط مرتکب شده اند .

پیدا کردن تمامی بازداشت شدگان، مفقودین و ناپدید شدگان اجباری و بستن تمامی زندان ها و زندان های مخفی متعلق به رهبران این شبه نظامیان.

حمایت از شهروندان در بیان عقاید خود از طریق حقشان در سازماندهی تظاهرات، راهپیمایی ها و اعتراضات.

در پایان این بیانیه آمده است؛ این مرکز از سازمان‌های ملی و بین‌المللی می‌خواهد که از تمامی زندان‌ها و بازداشتگاه‌های استان‌های جنوبی بازدید کرده و وضعیت بازداشت‌شدگان داخل آن زندان‌ها را بررسی کنند.

ما از رسانه های مختلف داخلی و بین المللی نیز می خواهیم که جنایات مختلف اشغالگران در مناطق اشغالی یمن را بیشتر روشن کنند.

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