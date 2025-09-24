تعداد مجروحان حمله پهپادی یمن به بندر ایلات به ۱۹ صهیونیست رسیده + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش‌حکایت از اصابت موفق پهپاد یمنی به اهداف خود در رژیم صهیونیستی دارد.

منابع عبری از اصابت پهپاد یمنی به اهداف خود و زخمی شدن دستکم ۱۹ صهیونیست بر اثر اصابت آن خبر داده‌اند.

همچنین رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که برق منطقه‌ای در ایلات اشغالی که پهپاد یمنی به آن اصابت کرد، قطع شده است.

اعتراف رژیم صهیونیستی به شکست در برابر پهپاد یمن

رسانه های رژیم صهیونیستی با اعتراف به شکست سامانه های پرتعداد پدافندی در مقابله با پهپاد یمنی از تحقیقات نیروی هوایی رژیم اشغالگر درباره دلایل این شکست خبر دادند.

بر اساس گزارش روزنامه "اسرائیل هیوم"، دو موشک رهگیری سامانه گنبد آهنین نتوانستند این پهپاد را که از سمت یمن پرتاب شده بود، در ایلات رهگیری کنند.

رژیم صهیونیستی درباره شکست پدافند خود در رهگیری پهپاد یمن تحقیق می‌کند

پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک پهپاد در مرکز شهر ایلات سقوط کرده است که در پی آن، تعدادی مجروح شده و نیز خسارات مادی برجای مانده است. عناصر امنیتی در حال ارزیابی میدانی وضعیت هستند.

شبکه ۱۳ "اسرائیل" نیز گزارش داد که نیروی هوایی ارتش صهیونیستی در حال تحقیق درباره دلیل تاخیر در شناسایی پهپاد یمنی در ایلات و عدم موفقیت در رهگیری آن است.

..............................

پایان پیام/