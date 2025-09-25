به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که پس از شلیک یک موشک از یمن و به صدا درآمدن آژیر خطر در قدس، منطقه کلان‌شهری تل‌آویو و مرکز اراضی اشغالی، میلیون‌ها اسرائیلی به پناهگاه‌ها پناه بردند.

به گفته این رسانه‌ها، پس از شنیده شدن آژیر خطر در داخل فرودگاه بن‌گوریون، پروازها در این فرودگاه متوقف شد. شبکه ۱۲ اسرائیل نیز اعلام کرد که موشک شلیک‌شده از یمن رهگیری شده است.

این حمله موشکی از یمن ساعاتی پس از بمباران پایتخت یمن توسط اسرائیل انجام شد؛ حمله‌ای که به گفته آمار اولیه، هشت شهید بر جای گذاشت.

اسرائیل حملات جدید خود به یمن را پس از آن آغاز کرد که نیروهای مسلح یمن به شهر ایلات در جنوب فلسطین اشغالی حمله کردند. طبق گزارش رسانه‌های اسرائیلی، بر اثر سقوط یک پهپاد در ایلات، ۵۰ صهیونیست زخمی شدند که حال سه تن از آنان وخیم گزارش شد. اسرائیل در واکنش تهدید کرد ضربه‌ای سنگین و دردناک به یمنی‌ها وارد خواهد کرد.

این پهپاد در یک منطقه گردشگری در ایلات، سقوط کرد و بالگردهایی برای انتقال مجروحان به بیمارستانی در مرکز سرزمین‌های اشغالی اعزام شدند.

ارتش اسرائیل اعلام کرد تلاش کرده پهپاد شلیک‌شده از یمن به سمت ایلات را رهگیری کند. به گفته رادیوی ارتش اسرائیل، سامانه گنبد آهنین دو موشک به سمت این پهپاد شلیک کرد، اما تلاش‌ها برای انهدام آن ناکام ماند.

یادآور می‌شود که نیروهای مسلح یمن تاکنون ده‌ها حمله موشکی و پهپادی علیه اسرائیل و کشتی‌های مرتبط با آن در دریای سرخ انجام داده و این عملیات‌ها را بخشی از حمایت از فلسطینیان در برابر نسل‌کشی در نوار غزه دانسته‌اند.

در ۷ سپتامبر سال جاری نیز یک اسرائیلی بر اثر سقوط پهپادی که از یمن به سمت فرودگاه رامون در شمال ایلات شلیک شده بود و رهگیری نشد، زخمی شد.

اسرائیل با حمایت ایالات متحده از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون مرتکب نسل‌کشی در نوار غزه شده است؛ جنایتی که دست‌کم ۶۵ هزار و ۴۱۹ شهید و ۱۶۷ هزار و ۱۶۰ زخمی، عمدتاً کودک و زن، بر جای گذاشته و قحطی جان ۴۴۲ فلسطینی از جمله ۱۴۷ کودک را گرفته است.

