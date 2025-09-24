به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک پهپاد در مرکز شهر ایلات «سقوط کرده» که در پی آن، تعدادی مجروح شده و نیز خسارات مادی برجای مانده است. عناصر امنیتی در حال ارزیابی میدانی وضعیت هستند.

بر اساس گزارش روزنامه یسرائیل هیوم، دو موشک رهگیری سامانه گنبد آهنین نتوانستند این پهپاد را که از سمت یمن پرتاب شده بود، در ایلات رهگیری کنند.

شبکه ۱۳ رژیم نیز گزارش داد که نیروی هوایی ارتش صهیونیستی در حال تحقیق درباره دلیل تاخیر در شناسایی پهپاد یمنی در ایلات و عدم موفقیت در رهگیری آن است.

........................

پایان پیام