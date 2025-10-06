اسرائیل از رهگیری پهپاد یمنی بر فراز آسمان ایلات خبر داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک پهپاد پرتاب‌شده از یمن را بر فراز آسمان شهر ایلات در جنوب اراضی اشغالی، رهگیری کرده است.

به گفته ارتش اسرائیل، چند فروند موشک پدافندی برای مقابله با این پهپاد در آسمان ایلات شلیک شده‌اند، پس از آنکه این پرنده بدون سرنشین وارد حریم هوایی منطقه شد.

رسانه‌های اسرائیلی نیز گزارش دادند که فرود یک هواپیمای اسرائیلی در فرودگاه ایلات به دلیل نفوذ پهپاد به منطقه، مختل و متوقف شده است.

گفتنی است که نیروهای مسلح یمن در ماه‌های گذشته ده‌ها حمله موشکی و پهپادی علیه اهداف اسرائیلی و کشتی‌های مرتبط با اسرائیل در دریای سرخ انجام داده است. یمنی‌ها تأکید کرده‌اند که این حملات در چارچوب حمایت از ملت فلسطین صورت می‌گیرد که در نوار غزه در معرض نسل‌کشی و محاصره ظالمانه قرار دارند.

پیش‌تر طی ماه گذشته یک اسرائیلی در پی سقوط پهپاد پرتاب‌شده از یمن که سامانه‌های پدافندی موفق به رهگیری آن نشده بودند، در سالن مسافران فرودگاه رامون در شمال ایلات مجروح شده بود.

از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، اسرائیل با حمایت ایالات متحده به حملات گسترده‌ای علیه نوار غزه ادامه داده که بنا بر آمار، تاکنون ۶۷ هزار و ۱۳۹ شهید و ۱۶۹ هزار و ۵۸۳ مجروح برجای گذاشته است. بیشتر قربانیان این حملات کودکان و زنان هستند و علاوه بر آن، قحطی و گرسنگی گسترده‌ای در غزه موجب مرگ دست‌کم ۴۶۰ فلسطینی از جمله ۱۵۴ کودک شده است.

