صنعا ۲ عملیات نظامی علیه اهداف اسرائیلی انجام داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که فرودگاه «رامون» در شهر ایلات و دو هدف نظامی در منطقه نقب اشغالی را هدف حمله قرار داده‌اند.

در بیانیه نیروهای مسلح آمده است که یگان موشکی، یک عملیات نظامی با شلیک موشک بالستیک هایپرسونیک «فلسطین ۲» علیه یک هدف نظامی اسرائیلی در نقب انجام داد و این حمله با موفقیت به هدف اصابت کرد و باعث فرار میلیون‌ها صهیونیست به پناهگاه‌ها شد.

این بیانیه افزود که یگان پهپادی نیز یک عملیات ویژه با استفاده از سه فروند پهپاد انجام داده است؛ دو فروند از آن‌ها فرودگاه رامون در ایلات را هدف گرفتند و پهپاد سوم یک هدف نظامی در نقب را منهدم کرد. طبق اعلام نیروهای یمنی، این عملیات نیز به طور کامل به اهداف خود رسید.

نیروهای مسلح یمن تأکید کردند که عملیات حمایتی خود از غزه را تا زمان توقف تجاوز و رفع محاصره آن ادامه خواهند داد.

از سوی دیگر، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که یک موشک شلیک‌شده از یمن را رهگیری و منهدم کرده است. این ادعا پس از آن مطرح شد که آژیرهای خطر در مناطق مختلف فلسطین اشغالی به صدا درآمد.

این حملات یمنی یک روز پس از تجاوز اسرائیل به یمن صورت گرفت؛ تجاوزی که به گفته وزارت بهداشت دولت صنعا، دست‌کم ۳۵ شهید و بیش از ۱۳۰ زخمی برجای گذاشت.

