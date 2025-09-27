شیخ نعیم قاسم: با نبردی کربلایی، با خلع سلاح مقاومت مقابله خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزبالله لبنان در سخنانی در مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله و سیدهاشم صفیالدین در بیروت، با گرامیداشت یاد و نام دبیران کل حزبالله و دیگر شهدای مقاومت و راه قدس گفت: گرچه فقدان شهید نصرالله بسیار سخت است، اما حضور ایشان همچنان درخشان است.
شیخ نعیم قاسم اظهار داشت: ما عملا در زمان پیروزیهای عظیم زندگی میکنیم.
وی خطاب به شهید نصرالله گفت: مسیر حزبالله با اندیشه، روح و خونت ایجاد و فلسطین در قلب های ما کاشته شد. راه تو ای نصرالله جاودان است درست است که بدنت را هدف قرار دادند، اما روحت زنده است.
شیخ نعیم قاسم در بخش دیگری از سخنانش خطاب به سید شهدای مقاومت گفت: ای نصرالله در قلبها آرمیدی و مقاومت را ریشهدار کردی و نورش در تمام جهان مشعشع شده است. شما (سیدحسن نصرالله) چهره منطقه را تغییر دادی تا جایی که این مقاومت در جهان امتداد یافت.
ای نصرالله همانطور که یادمان دادی، هرگز از سلاح مقاومت عدول نمیکنیم.
وی خطاب به شهید سیدحسن نصرالله و شهید صفیالدین دیگر دبیرکل شهید حزبالله لبنان گفت: چقدر زود ما را ترک کردید، اما آثارتان باقی است و به عهدمان به شما وفاداریم.
شیخ نعیم قاسم با بیان اینکه شهید نصرالله یک رهبر الهامبخش بود، افزود: او با بهرهگیری از ولایت امام خمینی(ره) و امام خامنهای به عنوان الگوی خود، باعث نجات نسلهای زیادی شده است. مسیر حزبالله نیز با تفکرات و روح و خون شهید نصرالله به هم آمیخته شده و قطعاً پیروز خواهد بود.
شیخ نعیم قاسم در ادمه خطاب به شهید کرکی از دیگر شهدای مقاومت خاطر نشان کرد: از سوریه از این مسیر حمایت کردی و در تمام نبردهای یاری غزه شرکت کردی.
وی افزود: شهید کرکی از سیدحسن نصرالله خواست که در مدیریت نبرد در کنارش باشد، پس مدال شهادت را با او دریافت کرد.
در برابر جنگی جهانی ایستادیم که می خواست راه را برای اسرائیل بزرگ هموار کند
شیخ نعیم قاسم ادامه داد: ما در برابر جنگی جهانی ایستادیم که در آن رژیم صهیونیستی کوشید به مقاومت پایان دهد تا راه برای ایجاد اسرائیل بزرگ هموار شود.
دبیرکل حزبالله لبنان گفت: پس از حملات رژیم صهیونیستی و به شهادت رساندن فرماندهان مقاومت، دشمن فکر میکرد که سقوط میکنیم، اما با انتخاب فرماندهان جدید برای حزبالله، زمام امور را مجددا در دست گرفتیم.
وی افزود: در نبرد اولی الباس توانستیم پیشروی دشمن را متوقف کنیم، در حالی که اگر حادثه پیجر و ترور فرماندهان در کشور دیگری اتفاق میافتاد از هم میپاشید.
شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: ما در برابر دشمنی قرار داریم که میکوشد به مقاومت پایان دهد، اما در تحقق اهدافش با شکست مواجه شده است. مقاومت توانست روی پای خود بایستد و در نبرد اولی الباس با دشمن جنگید که این نبرد همچنان ادامه دارد.
آماده دفاع برای مقابله با تجاوزگری اسرائیل هستیم
دبیرکل حزبالله لبنان با اعلام این که آماده دفاع برای مقابله با تجاوزگری اسرائیلی هستیم، گفت: صحنههایی که پخش میشود (حضور گسترده مردم در مراسم سالگرد شهدای مقاومت) نشاندهنده قدرت مقاومت است؛ بهویژه تشییع میلیونی رهبران مقاومت.
وی افزود: ما توانستیم در صحنههای نبرد باقی بمانیم و آن چه را که دیگران با سیاست نتوانستند محقق کنند، ما در میدان نبرد محقق نمودیم و به دست آوردیم.
با نبردی کربلایی، با خلع سلاح مقاومت مقابله خواهیم کرد
دبیرکل حزبالله لبنان در ادامه گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی برای لبنان و مقاومت خطرناک است و ما هرگز اجازه خلع سلاح مقاومت را نمیدهیم و در نبردی کربلایی با آن مقابله خواهیم نمود.
وی با بیان این که رژیم صهیونیستی هرگز اجازه نمیدهد لبنان ثبات یابد، تصریح کرد: دولت، مسئول توقف تجاوز و عقبنشینی رژیم صهیونیستی و آزادی اسرا و شروع بازسازی لبنان است.
شیخ نعیم قاسم با تاکید بر وحدت ملی گفت: حاکمیت ملی مانع بقای رژیم صهیونیستی در خاک لبنان میشود. باید با تهدیدات با تکیه بر امکاناتمان و از طریق مبارزه با فساد داخلی مقابله کنیم. باید آزادی خاک لبنان از سیطره اشغالگران را با تمام امکانات مانند مقاومت محقق کنیم.
وی خاطر نشان کرد: خواستار اجرای ماده هفتم از بند دوم پیمان طایف درباره انتخاب اولین مجلس ملی هستیم و میخواهیم که انتخابات پارلمانی در موعد مقرر برگزار شود. باید با کمک یکدیگر کشورمان را بسازیم چرا که متعلق به همه ماست.
دست ارتش را برای مقابله با دشمن اصلی لبنان میفشاریم
شیخ نعیم قاسم ادامه داد: دست ارتش را برای مقابله با دشمن اصلی لبنان می فشاریم. دشمن صهیونیستی خطری محوری برای همه است.
دبیرکل حزبالله لبنان با درود به ملت، رهبر و دولت ایران گفت: آنها با حمایتشان کاری کردند که مقاومت به مسیر خود ادامه دهد.
وی افزود: به یمن درود میفرستیم که بهای گزافی به خاطر بقای عزت و کرامت مقاومت پرداخت. به لبنان و مقاومتش درود میفرستیم بهویژه امام موسی صدر که روح مقاومت را در ما دمید. به جنبش امل و در رأس آن نبیه بری درود میفرستیم. ما و دیگر جناحهای مخالف اشغالگری در صحنه نبرد، یکی هستیم.
شیخ نعیم قاسم ادامه داد: به تونس درود میفرستم که همبستگی مردمی خود را برای یاری فلسطین اعلام کرد و به هواداران مقاومت که در صحنه حضور دارند.
دبیرکل حزبالله لبنان خطاب حاضران تصریح کرد: این سرزمین که خون فرزندانتان در آن ریخته شده، صهیونیستها و دشمنان را بیرون خواهد کرد و فقط متعلق به اهالیاش خواهد بود.
وی خطاب به هواداران مقاومت گفت: میخواهند با موضوع بازسازی و سیاستهای اشتباه، دولت شما را در تنگنا قرار دهند. اما هیچ طرفی نمیتواند شما را شکست دهد و شما پیروز خواهید شد و ما شکست دشمنان را خواهیم دید.
شیخ نعیم قاسم به هواداران مقاومت اعلام کرد: ما به عهدمان وفادار باقی خواهیم ماند و به راه شهید سیدحسن نصرالله ادامه میدهیم.
