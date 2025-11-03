به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در پاسخ به نامه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تهران که به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله ارسال شده بود، با صدور پیامی رسمی، از مواضع انقلابی و روحیه مقاومت دانشجویان ایرانی قدردانی کرد.

در ابتدای این نامه که با تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تنظیم شده، دبیرکل حزب‌الله لبنان ضمن ابلاغ سلام و درود خود به «برادران مجاهد و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف»، نوشت: «نامه شما را دریافت کردم و احساس نمودم که با همه وجود در کنار ما زندگی می‌کنید و در لحظات ما شریک هستید.»

وی افزود: «جای شگفتی نیست که جوانان جمهوری اسلامی ایران، فرزندان انقلاب بزرگ اسلامی در قرن بیستم، در صفوف پیشتاز یاری‌رسانی به مسلمانان و مستضعفان جهان قرار دارند؛ به‌ویژه در قضیه فلسطین و مسیر آزادسازی آن.»

تأکید بر ادامه راه امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای

دبیرکل حزب‌الله لبنان در بخش دیگری از این پیام، با اشاره به استمرار راه امام خمینی(ره) و رهبری امام سید علی خامنه‌ای، تأکید کرد که حزب‌الله لبنان و مقاومت اسلامی در جایگاه «وفاداری پیشرفته» و «پایبندی به عزت اسلام» قرار دارند.

وی خاطرنشان ساخت که مقاومت اسلامی لبنان، ادامه‌دهنده راه فداکاری‌ها و جان‌نثاری‌های شهیدان بزرگ، از جمله سید عباس موسوی و حاج عماد مغنیه است و افزود: «ما در میدان‌ها استوار ایستاده‌ایم و در نبرد علیه رژیم صهیونیستی و حامی آمریکایی آن، پایدار خواهیم ماند.»

یقین به وعده الهی در نصرت مؤمنان

شیخ نعیم قاسم در ادامه پیام خود با استناد به آیه شریفه «وَ لَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ» اظهار داشت: «ما یقین داریم که خداوند کسانی را که او را یاری می‌کنند، یاری خواهد کرد و پیروزی از آنِ مؤمنان است.»

وی افزود که اتحاد و هم‌پیمانی میان نیروهای محور مقاومت، از ایران تا لبنان، سوریه، عراق و یمن، تجلی وعده الهی در پیروزی نهایی بر جبهه استکبار و صهیونیسم است.

تمجید از جوانان ایرانی و نقش جمهوری اسلامی ایران

دبیرکل حزب‌الله در بخش دیگری از پیام خود به تمجید از جایگاه جمهوری اسلامی ایران پرداخت و نوشت: «ما به جمهوری اسلامی ایران، رهبری حکیم و شجاع آن، و همچنین جوانان مؤمن، اندیشمند و پاسداران انقلاب اسلامی افتخار می‌کنیم؛ آنان که در مسیر مقاومت و ایستادگی، از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند.»

وی همچنین از نقش برجسته یمن و عراق در محور مقاومت یاد کرد و نوشت: «پشتیبانی برادرانه یمن عزیز و عراق محبوب را که در کنار ملت فلسطین ایستاده‌اند، فراموش نمی‌کنیم.»

تأکید بر استمرار مقاومت تا پیروزی نهایی

در پایان این پیام، دبیرکل حزب‌الله لبنان با تأکید بر تداوم راه مقاومت و پایداری ملت فلسطین، از حمایت و همبستگی دانشجویان ایرانی تقدیر کرد و نوشت: «فلسطین و غزه صامد همچنان محور ایستادگی باقی خواهند ماند؛ ما از حمایت و همراهی شما قدردانی می‌کنیم و از خداوند می‌خواهیم که ما و شما را در نصرت اسلام، مسلمانان و مستضعفان، هم‌دل و متحد قرار دهد.»

این نامه با امضای «شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان» پایان می‌یابد و مهر رسمی حزب‌الله و نشان اتحادیه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در پایین آن درج شده است.

