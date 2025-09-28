دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی: شهید سیدحسن نصرالله نماد وحدت جهان اسلام بود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در سخنانی با تجلیل از مقام شهید سیدحسن نصرالله، وی را نماد برجسته مقاومت، وحدت و مبارزه با استکبار جهانی خواند.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری تأکید کرد: شخصیت کم نظیر سیدحسن نصرالله فراتر از مرزهای مذهبی و جغرافیایی، به چهره ای الهام بخش برای تمام مسلمانان و آزادی خواهان جهان تبدیل شده بود. این شهید با عمل خود ثابت کرد که دشمن مشترک، تمام مذاهب اسلامی را نشانه رفته است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به نقش بی بدیل سیدحسن نصرالله در تقریب بین مذاهب اسلامی افزود: ایشان همواره بر وحدت امت اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی تأکید داشتند و عمق استراتژی مقاومت را درک کرده بودند. شهید نصرالله نه تنها یک فرمانده نظامی، که یک متفکر وحدت گرا بود که دشمن را از وحدت مسلمانان هراسان کرده بود.

دکتر شهریاری در ادامه خاطرنشان کرد: مجاهدت های این شهید بزرگ، مکمل راه پرفروغ امام خمینی(ره) و ادامه دهنده مسیر شهدای بزرگی مانند سیدعباس موسوی بود.

وی تصریح کرد: امروز پرچم مقاومتی که سیدحسن نصرالله برافراشت، توسط ملت های منطقه و نیروهای مقاومت با قدرت بیشتری در دستان قدرتمند جوانان حزب الله لبنان و دیگر مجاهدان در حال اهتزاز است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه شهادت سیدحسن نصرالله پایان راه نیست، گفت: این شهادت، موتور محرکه جدیدی برای مقاومت ایجاد خواهد کرد و خون پاک او نهال وحدت و بیداری اسلامی را بیش از پیش آبیاری می کند. راه او تا نابودی کامل رژیم صهیونیستی و شکست پروژه های استکباری ادامه خواهد داشت.

