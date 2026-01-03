  1. صفحه اصلی
شیخ نعیم قاسم: مسیر مقاومت ادامه دارد و قوی‌تر خواهد شد/ حزب‌الله در برابر آمریکا و اسرائیل می‌ایستد

۱۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۲:۲۵
دبیرکل حزب‌الله لبنان با یاد شهدای مقاومت گفت که خون آنان نه‌تنها مسیر این جنبش را متوقف نکرده، بلکه به آن نیرویی تازه بخشیده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ «نعیم قاسم» دبیرکل حزب‌الله لبنان در ششمین سالگرد شهادت شهیدان قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس بر ضرورت نپذیرفتن دیکته‌های خارجی، تأکید کرد و خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر شد.

دبیرکل حزب‌الله لبنان امروز (شنبه) در سخنانی گفت: حزب‌الله به رابطه خود با ایران افتخار می‌کند، زیرا ایران به ما بخشیده و چیزی از ما نخواسته است. ایالات متحده آمریکا، کشوری مستبد است که به ما تجاوز می‌کند و کشور ما باید آزاد شود. رژیم صهیونیستی نیز یک اشغالگر متجاوز است.

او با اشاره به فضای چهلم شهید ابو علی‌ طبطبایی پرسید: آیا فرماندهان شهید تنها بخشیدند و پرونده‌شان بسته شد؟ آیا شهادت آنان مسیر ما را دچار سردرگمی کرد؟ هرگز. مسیر ما ادامه دارد و قدرتمند است، و با الهام از خون آنان، ان‌شاءالله قوی‌تر و قوی‌تر خواهد شد.

شیخ نعیم قاسم با هشدار نسبت به تبعیت از فشارهای خارجی گفت: ننگ بر کسانی که زیر بار وصایت آمریکا می‌روند و برای اشغالگری اسرائیل حق قائل می‌شوند؛ و ننگ بر هر کسی که تجاوز اسرائیل را توجیه می‌کند و حتی با فشار رسانه‌ای نیز در برابر آن نمی‌ایستد.

او بار دیگر بر لزوم تفاهم ملی تأکید کرد و افزود: انتخاب ساختن دولتی توانمند و عادل، هم اعتقاد ماست و هم به نفع کشور است. ما گفت‌وگو و تفاهم را ضروری می‌دانیم. مبارزه با فساد و مقابله با اشغالگری نیز باور و منفعت حزب‌الله است و باید اموال سپرده‌گذاران به‌طور کامل به آنان بازگردانده شود.

شیخ نعیم قاسم همچنین خواستار تسلیح ارتش ملی برای مقابله با دشمنان و نیز انجام وظایف امنیتی در برابر باندهای مواد مخدر، سرقت و عناصر وابسته شد.

او تأکید کرد که حزب‌الله، لبنان را کشوری آزاد و حاکم بر تمامی خاک خود به‌ویژه جنوب، می‌خواهد؛ کشوری که مردمش آزادانه انتخاب‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود را بدون دخالت خارجی انجام دهند، و دارای ساختار اداری و نهادی قدرتمند و ارتشی نیرومند باشد.

وی تحقق این اهداف را در گرو گفت‌وگو و تفاهم دانست و گفت: وقتی از وحدت سخن می‌گوییم، منظور این نیست که همه مثل هم فکر کنند؛ بلکه دست‌کم باید در برابر دشمن مشترک بایستیم و بگوییم یک دشمن وجود دارد.

دبیرکل حزب‌الله در حوزه امنیتی و سیاسی، تأکید کرد: اولویت باید توقف تجاوز، عقب‌نشینی اسرائیل، آزادی اسرا و بازسازی باشد، سپس درباره استراتژی ملی گفت‌وگو کنیم تا بدانیم چگونه کشورمان را حفاظت و برای آینده بنا کنیم. همچنین برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر باید صورت بگیرد. 

وی بار دیگر خواستار بازگرداندن کامل سپرده‌های بانکی در بانک‌های لبنان شد و گفت که قوانین پیشنهادی باید حق سپرده‌گذار را به‌طور کامل تضمین کند.

