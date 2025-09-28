به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه‌ای، ضمن گرامی‌داشت نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان، بر همبستگی کامل خود با لبنان در برابر تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است: «ملت فلسطین، نیروهای مقاومت و آزادگان جهان، روز ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴ را به یاد دارند؛ روزی که رژیم صهیونیستی مرتکب جنایت ترور دبیرکل حزب‌الله و جمعی از فرماندهان شهید شد.»

حماس این اقدام را «تلاشی برای تضعیف مقاومت لبنان و جلوگیری از حمایت آن از ملت فلسطین» دانست و با یادآوری نقش‌های برجسته و قهرمانانه شهید نصرالله در پشتیبانی از مقاومت فلسطین به‌ویژه در نبرد «طوفان الاقصی»، تأکید کرد که خون شهدای مقاومت لبنان با خون شهدای فلسطین در هم آمیخته است.

این جنبش همچنین تصریح کرد که ترورهای ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی نتوانسته ‌است اراده مقاومت را در هم بشکند یا شعله آن را خاموش کند. حماس ضمن ابراز همبستگی کامل با لبنان، برای این کشور آرزوی امنیت و ثبات پایدار کرد و از کشورهای عربی و اسلامی خواست تا در این مرحله حساس، از لبنان حمایت کرده و در برابر طرح‌های اشغالگرانه رژیم صهیونیستی، بر وحدت موضع عربی در دفاع از آرمان‌های عادلانه امت اسلامی تأکید ورزند.

