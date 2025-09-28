انتشار آخرین تصویر از سید حسن نصرالله پیش از شهادتش

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه المیادین آخرین تصویر ثبت‌شده از سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان، را منتشر کرد.

این تصویر چند روز پیش از ترور وی، در اتاق عملیات فرماندهی مقاومت گرفته شده و در آن، محمد حبیب خیرالدین (الحاج حسن)، دبیر شورای جهادی حزب‌الله نیز در کنار او دیده می‌شود.

المیادین در توضیح این تصویر اعلام کرد: «انتشار این عکس، نمادی از حضور فعال سید نصرالله در قلب نبرد تا آخرین لحظه است و جایگاه او را به‌عنوان فرماندهی که با ثبات و شجاعت در کنار یارانش ایستاد، تثبیت می‌کند.»

انتشار این تصویر هم‌زمان با نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و جانشین او شهید هاشم صفی‌الدین صورت گرفته است.

