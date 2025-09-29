به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه‌های بزرگداشت رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در حرم مطهر ایشان اعلام گردید.

در این مراسم، سخنرانانی مانند حجج‌الاسلام علیرضا پناهیان، حامد کاشانی، محمد مهدی ماندگاری، سید میر هاشم حسینی، ناصر رفیعی، سید حسین مومنی به ارائه مطالب خود می‌پردازند.

همچنین آقایان سید مجید بنی‌فاطمه، عباس حیدرزاده، حسین ستوده، مهدی رسولی، سیدرضا نریمانی، محمود کریمی، امیر کرمانشاهی، محمدرضا بذری و علی حبیب‌زاده نیز در این مراسم مرثیه سرایی می‌کنند.

گفتنی است بزرگداشت رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، روز پنجشنبه و جمعه ـ ۱۰ و ۱۱ مهرماه ـ در شبستان امام خمینی(ره) برگزاری می‌شود.