عوامل افزایش روزی حلال

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) _ابنا: من هرچه تلاش میکنم باز هم در بهدستآوردن مال حلال مشکل دارم و هزینههای زندگیام تأمین نمیشود؛ چه عواملی در افزایش رزق و مال حلال مؤثر است؟
پاسخ:
افزایش رزق و روزی همواره برای همۀ انسانها مهم بوده است؛ اما ازآنجاکه اسلام و معارف اسلامی درآمد و رزق حلال را مطرح کرده است و کسب درآمد از هر راهی را مجاز نمیداند، افزایش رزق و روزی یکی از مهمترین دغدغههای افراد بوده، هست و خواهد بود. در آیات و روایات برای دستیابی به رزق حلال و افزایش آن، عواملی بیان شده است که در ادامه به این موارد میپردازیم تا با عمل به آنها بتوان نتیجۀ بهتری به دست آورد.
خداوند برای دستیابی به وسعت روزی حلال، دو دسته عوامل مادی و معنوی را تأثیرگذار قرار داده است که هیچیک از عوامل جایگزین دیگری نمیشود. آنچه اساس کسب و روزی زیاد است، عبارت است از: آموزش و شاگردی، کسب تجربه، کار و تلاش، تدبیر و برنامهریزی، ارزیابی و آیندهنگری، نظم و انضباط، موقعیتسنجی، ملاحظه امکانات مادی، توانایی جسمانی، استعدادهای عقلانی و روانی.
این موارد از اصول اولیۀ پیشرفت و توسعه است؛ درواقع بدون عمل به این موارد، هرچه دعا و ذکر و کارهای خیر انجام شود، معلوم نیست نتیجه مطلوب به دست آید. بر اساس آیۀ شریفۀ «برای انسان نیست مگر هرچه تلاش کند» (۱)، هر میزان از این اصول بهره گرفتیم و تلاش کردیم، در مسیر پیشرفت و توسعه قرار خواهیم گرفت. در کنار اصول تأثیرگذار پیشگفته، عوامل دیگری با عنوان عوامل معنوی برای وسعت رزق در معارف اسلامی بیان شده است که در ادامه به برخی اشاره میشود:
۱. صدقه و انفاق مال به فقیران: ارائه هر نوع خدمات به نیازمندان سبب افزایش رزق و روزی میشود. امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: «روزی را با صدقه جلب و زیاد کنید و کسی که یقین به جایگزینی خدا دارد، بخشش های زیاد خواهد داشت» (۲).
۲. صله ارحام: امیرالمؤمنین (علیه السلام) میفرماید: «صلۀ رحم مال را زیاد میکند و عمر را طولانی مینماید» (۳).
۳. خوشاخلاقی: این ویژگی سبب ایجاد رزق حلال میشود؛ امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: «اخلاق نیکو سبب فزونی و سرازیرشدن رزق و روزی میگردد» (۴). اگر کسی با ارباب رجوع خوشبرخورد باشد، بهترین انگیزه را به او برای مراجعۀ دوباره میدهد. خوشاخلاقی ابزار مهمی برای افزایش مشتری است؛ به همین دلیل بسیاری از کاسبان خوشاخلاق با زبان نرم و تبسم سبب جلب مشتری میشوند.
۴. رفق و مدارا و محبتکردن به دیگران: علی (علیه السلام) فرمود: «هر کسی نرمی و ملایمت با مردم را در پیش گیرد، روزیاش زیاد میشود» (۵). بنابراین اگر کسی در کاسبی مدارا کند؛ مثلاً جنس خود را به نسیه یا قسطی بفروشد یا در قیمت مقداری پایینتر بگیرد، بهیقین مشتریها و روزیاش زیادتر میشود.
۵. پرهیز از سختگیری و رعایت آسانگیری بر اطرافیان: این مسئله نیز سبب افزایش مشتری و رزق و روزی میشود. حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) میفرماید: «آسانگیری رزق را زیاد میکند» (۶).
۶. پیوسته با وضو و طهارتبودن: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به مردی فرمود: «پیوسته با وضو و طهارت باش تا روزیات زیاد شود» (۷).
۷. تقواپیشگی و نیکوکاری: خداوند متعال میفرماید: «اگر مردمان ایمان آورند و از شرک و معصیت پرهیز کنند، خیرات و برکات را بر آنها توسعه میدهیم و از هر طرف وسایل یسر و آسایش را برای آنان فراهم میکنیم؛ به وسیله بارانهای مفید و بهموقع و پرورش نباتات و غیر اینها» (۸)؛ همچنین در آیهای دیگر میفرماید: «هر کسی تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم نماید و او را از جایی که گمان ندارد و فکرش را نمیکند، روزی میدهد» (۹).
۸. ازدواج: ازدواج فایدههای فراوانی دارد که در معارف نورانی اسلام به آنها اشاره شده است؛ از جمله بقای نسل، آرامش و تعادل روحی، تأمین نیازهای طبیعی و غریزی انسان و ازدیاد رزق. برخلاف بیشتر تصورات ابتدایی از ازدواج که برخی آن را موجب زیادشدن نانخور و تقسیم سرمایه میدانند، دین اسلام ازدواج را سبب برکت و ازدیاد رزق و روزی میداند. خداوند متعال میفرماید: «اشخاص مجرد و بردگان و کنیزان شایستۀ خود را همسر دهید که اگر فقیر باشند، خداوند آنان را از فضل خود بینیاز میکند» (۱۰). تقریباً همۀ کسانی که ازدواج کردهاند، با وجود اذعان به بعضی مشکلات، معترفاند وضعیت مادی و معیشتی آنان از قبل ازدواج بهتر شده است، گرچه معمولاً در اینگونه مسائل اجتماعی استثناهایی نیز وجود داشته است.
۹. خواندن سورۀ واقعه: خواندن آیات قرآن برای افزایش رزق و روزی توصیه شده است، البته باید اسباب دیگر چون تلاش و ... نیز باشند. امام صادق (علیه السلام) میفرماید: «کسی که هر شب سوره واقعه را بخواند ...، در دنیا سختی، فقر، نیازمندی و آفتی از آفت دنیا را نمیبیند و از دوستان حضرت علی (علیه السلام) میشود ...» (۱۱).
نتیجه:
خداوند برای دستیابی انسان به وسعت روزی حلال، دو دسته عوامل مادی و معنوی را تأثیرگذار قرار داده است؛ اما هیچیک از این عوامل جایگزین دیگری نمیشود. آنچه اساس کسب و روزی زیاد است، عبارت است از: آموزش و شاگردی و کسب تجربه، کار و تلاش، تدبیر و برنامهریزی، ارزیابی و آیندهنگری، نظم و انضباط، موقعیتسنجی، ملاحظه امکانات مادی، توانایی جسمانی، استعدادهای عقلانی و روانی.
افزون بر این موارد، مسائلی چون صدقه و انفاق، صلۀ ارحام، خوشاخلاقی، رفق و مدارا، سهلگیری به مشتری، با وضو و طهارتبودن، تقوا و دوری از گناهان، ازدواج و خواندن سورههایی از قرآن برای افزایش رزق و روزی مؤثر است.
پینوشتها:
۱. ﴿لَیسَ للِإنسانِ إلاّ ما سَعی﴾ (نجم: ۳۹).
۲. «اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَهِ فَمَنْ أَیْقَنَ بِالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطَاءِ» (مجلسی، محمدباقر؛ بحار الأنوار؛ چ ۲، بیروت: دارالکتب العلمیة، ۱۴۰۳ ق، ج ۷۵، ص ۶۸).
۳. «صِلَهُ الْأَرْحَامِ تُثْمِرُ الْأَمْوَالَ وَ تُنْسِئُ فِی الْآجَال» (نوری، حسین؛ مستدرک الوسائل؛ چ ۱، قم: مؤسسۀ آلالبیت، ۱۴۰۸ ق، ج ۱۵، ص ۲۵۰).
۴. «بِحُسْنِ الْأَخْلَاقِ تُدَرُّ الْأَرْزَاق» (لیثی واسطی، علی بن محمد؛ عیون الحکم و المواعظ؛ قم: دارالحدیث، ۱۳۷۶ ش، ص ۱۸۸).
۵. «مَنِ اسْتَعْمَلَ الرِّفْقَ اسْتَدَرَّ الرِّزْقَ» (لیثی واسطی، علی بن محمد؛ عیون الحکم و المواعظ؛ قم: دارالحدیث، ۱۳۷۶ ش، ص ۴۴۰).
۶. «التَّسَهُّلُ یُدِرُّ الْأَرْزَاقَ» ((لیثی واسطی، علی بن محمد؛ عیون الحکم و المواعظ؛ قم: دارالحدیث، ۱۳۷۶ ش، ص ۳۰).
۷. «أَدِمِ الطَّهَارَهَ یَدُمْ عَلَیْکَ الرِّزْق» (مجلسی، محمدباقر؛ بحار الأنوار؛ چ ۲، بیروت: دارالکتب العلمیة، ۱۴۰۳ ق، ج ۱۰۵، ص ۱۶).
۸. ﴿وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْض﴾ (اعراف: ۹۶).
۹. ﴿وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِب﴾ (طلاق: ۲ و ۳).
۱۰. ﴿وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیم﴾ (نور: ۳۲).
۱۱. شیخ حر عاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه؛ قم: [بینا]، ۱۴۰۹ ق، ج ۶، ص ۱۱۲.
