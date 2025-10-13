جهیزیه حضرت زهرا(س)

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: همیشه «مهریه» و «جهیزیه» و «تشریفات عروسی» سه مشکل بزرگ بر سر راه خانواده ها در مسأله ازدواج بوده است، مشکلاتی که گاهی تمام دوران حیات ازدواج را می پوشاند و آثار نکبت بارش تا پایان عمر دو همسر باقی می ماند. گاه دعواها و مشاجرات لفظی، و گاه نزاع های خونین، بر سر این امور رخ داده است، و چه سرمایه هایی که بر اثر چشم و هم چشمی ها و رقابت های زشت و کودکانه در این راه از میان رفته است، و متأسفانه هنوز هم رسوبات این افکار جاهلی در کسانی که دم از اسلام می زنند، کم نیست.

ولی باید جهیزیه بانوی اسلام همچون مهریه اش الگویی برای همگان باشد.

اگر تعجب نکنید پیامبر(صلی الله علیه وآله) دستور داده زره امیرمؤمنان علی(علیه السلام) را بفروشند و پولش آن را - که حدود پانصد درهم بود نزد او آورند- . پیامبر آن را سه قسمت کرد: قسمتی را به بلال داد تا از آن عطری خوشبو تهیه کند و دو قسمت دیگر را برای تهیه وسائل زندگی و لباس تعیین فرمود.

پیداست وسایلی که با این پول ناچیز می توان خرید چقدر ساده و ارزان قیمت باید باشد!

در تواریخ آمده است که هجده قلم جهیزیه با آن پول تهیه شد که اقلام مهم آن چنین بود:

یک عدد روسری بزرگ به چهار درهم

یک قواره پیراهن به هفت درهم

یک تخت که با چوب و برگ خرما تهیه شده بود

چهار عدد بالش از پوست گوسفند که از گیاه خوشبوی «اذخر» پر شده بود

یک پرده پشمی

یک قطعه حصیر

یک عدد دستاس (آسیاب کوچک دستی)

یک مشک چرمی

یک طشت مسی

یک ظرف بزرگ برای دوشیدن شیر

یک سبوی گِلی سبز رنگ... و مانند اینها.

آری چنین بود جهیزیه بانوی زنان جهان.(1)

پی نوشت: