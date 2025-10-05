به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «اسماعیل ایوبی‌راد» معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان از برگزاری مرحله استانی سی‌وهفتمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در استان خبر داد.

وی با بیان اینکه این رویداد قرآنی با هدف ترویج فرهنگ قرآن کریم و تقویت معنویت در جامعه ایثارگری برگزار می‌شود، گفت: این مسابقات زمینه انس بیشتر خانواده‌های شهدا و ایثارگران با مفاهیم تعالی‌بخش و انسان‌ساز قرآن را فراهم می‌کند.

ایوبی‌راد افزود: مرحله استانی این دوره در رشته‌های حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و کل قرآن کریم، قرائت تحقیق و تدبر در قرآن برگزار خواهد شد. رشته تدبر در قرآن نیز با محوریت زندگی با آیه قرآن کریم همراه با شرحی از معارف نهج‌البلاغه طراحی شده است که با نگاهی نو به فهم و کاربرد آیات الهی، فضایی متفاوت و تأثیرگذار را برای شرکت‌کنندگان ایجاد می‌کند.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان با اشاره به جامعه هدف این مسابقات تصریح کرد: این رقابت‌ها ویژه آقایان و بانوان ایثارگر شامل والدین، همسران و فرزندان ایثارگران بالای ۱۸ سال برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مرحله استانی مسابقات پس از شناسایی و ثبت‌نام از طریق بنیاد شهرستان‌ها، در تاریخ ۲۴ مهرماه در مرکز فرهنگی حسینیه شاهد و ایثار رشت برگزار خواهد شد و آزمون رشته تدبر در قرآن نیز به‌صورت مجازی و در یک مرحله اجرا خواهد شد.

