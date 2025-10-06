حکمرانی اسلامی در پیشانی اهداف ستاد امر به معروف قرار دارد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری آکردی در همایش سراسری کارکنان ستاد امر به معروف، اهداف راهبردی این مجموعه مبانی قانونی فریضتین، ویژگی های آمران به معروف و خصایل اخلاقی در انجام این مهم را تشریح کرد.

وی با اشاره به رسالت اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، تأکید کرد که حکمرانی اسلامی در پیشانی اهداف این ستاد قرار دارد و باید همه برنامه‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اجرایی در نهایت به تحقق این هدف والا منتهی گردد.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری آکردی به تبیین مهم‌ترین رویکردها و اهداف ستاد امر به معروف در مسیر تحقق جامعه‌ی مبتنی بر ارزش‌ها و اصول حکمرانی اسلامی پرداخت و تحقق حکمرانی اسلامی را نیازمند عمل مؤمنانه، مشارکت گسترده مردمی و همکاری نزدیک با ارکان مختلف حاکمیت دانست.

سرپرست ستاد امر به معروف، در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع نظارت همگانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی اشاره کرد و گفت: یکی از ارکان اساسی تحقق حکمرانی اسلامی، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و بی‌تفاوت نبودن نسبت به امور جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: جامعه‌ای که مردم آن نسبت به سرنوشت معنوی و اخلاقی خود و دیگران حساس نباشند، در مسیر رشد و تعالی قرار نخواهد گرفت. نظارت همگانی به معنای کنترل نیست، بلکه نشانه مشارکت در خیر عمومی و تقویت اعتماد اجتماعی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری آکردی با تأکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر صرفاً یک وظیفه فردی نیست، بلکه یک مسئولیت جمعی و تمدنی است، افزود: برای تحقق جامعه اسلامی مورد نظر، باید فرهنگ مسئولیت‌پذیری، نصیحت مشفقانه و مطالبه‌گری در چارچوپ اخلاق در همه سطوح نهادینه شود.

وی به اهمیت اخلاق در امر به معروف و نهی از منکر اشاره و بیان کرد: آمر به معروف باید پیش از هر چیز، خود مزین به صفات نیکو باشد. کسی که قصد اصلاح دیگران را دارد، باید ابتدا خود را اصلاح کند. آمر به معروف باید صبور و دارای اخلاق نیک باشد تا سخن و رفتارش تأثیرگذار و الهام‌بخش واقع شود.

..............

پایان پیام/ 218

